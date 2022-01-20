Банк России предупредил о новой схеме телефонных мошенников

На первом этапе гражданину звонит якобы сотрудник бюро кредитных историй и утверждает, что на него или его близких родственников мошенники пытаются оформить кредит. Во время разговора звонящий узнает, услугами каких банков пользуется жертва, а чтобы войти в доверие интересуется, не терял ли гражданин документы, удостоверяющие личность, и не передавал ли кому-либо паспортные данные.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Через короткое время на втором этапе гражданину снова звонят и уже могут представляться якобы сотрудником службы безопасности банка, правоохранительных органов или Банка России. Звонящий подтверждает, что на имя гражданина или его близких родственников неизвестные лица оформляют кредит. Чтобы предотвратить незаконное оформление кредита, гражданину необходимо как можно скорее оформить кредит онлайн или в офисе банка, причем ровно на ту же сумму, на которую оформляют мошенники по его паспортным данным. Для убедительности злоумышленники просят гражданина действовать побыстрее и ни в коем случае никому не рассказывать про оформление кредита и его целях, так как проводится секретная операция по вычислению жулика из числа сотрудников банка. Злоумышленники убеждают жертву, что его действия позволят раскрыть преступника, а кредитная история останется чистой.

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Схема завершается тем, что гражданина просят перечислить кредитные деньги на "спецсчет", который укажет звонящий. В большинстве случаев жертва под влиянием мошенников переводит деньги на счета злоумышленников, внося их через банкомат или платежный терминал. В результате злоумышленники в течение 3-5 дней могут убедить жертву оформить несколько кредитов в разных банках, обналичить деньги и через банкомат внести их на счета злоумышленников.

Последние для обхода проверок со стороны банков (антифрод-систем) просят жертв единовременно за одну операцию вносить на "специальные счета" не более 15 тысяч рублей. Однако общая сумма ущерба может варьироваться от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов рублей, рассказывают в ЦБ.

Злоумышленники теперь начинают с того, что представляются будущей жертве сотрудником бюро кредитных историй

Телефонное мошенничество по-прежнему остается основным каналом действий злоумышленников.

За три квартала 2021 года (более свежей статистики нет) ЦБ направил для блокировки больше 42 тысячи телефонных номеров, используемых в противоправных целях, из которых 24,4 тысячи - только непосредственно за один третий квартал.

Для сравнения, в 2020 году Банк России выявил и отправил на блокировку 26,4 тысячи телефонных номеров, с которых злоумышленники обзванивали клиентов банков. Это почти в два раза (на 86%) больше, чем в 2019 году. Только за третий квартал 2021 года мошенники совершили банковских операций без согласия клиента (не только выудив необходимые данные по телефону, но и в том числе через банкоматы или фишинговые сайты) более чем на 3 млрд рублей.

Мошенники могут звонить с подменных номеров и активно используют методы психологического воздействия, играя на сильных человеческих эмоциях и чувствах (страх, жадность, сочувствие). Их сценарии общения с будущими жертвами содержат убедительные ответы на стандартные вопросы и сомнения.

"Поэтому если вам звонят неизвестные и представляются, например, "сотрудником" финансовой организации, правоохранительных органов или представителем какого-то государственного органа, немедленно прервите разговор, под каким бы предлогом они ни звонили", - советуют в ЦБ. Также злоумышленники часто представляются и сотрудниками самого Центробанка, однако представители Банка России никогда не звонят гражданам.

Мошенники не стесняются представляться и сотрудниками Центробанка. Но специалисты Банка России никогда не звонят гражданам

Если появились сомнения насчет сохранности денег на счете, то в Банке России рекомендуют гражданам самостоятельно позвонить в свой банк по телефону, указанному на обратной стороне карты или на официальном сайте банка. Если нет возможности позвонить в банк, можно обратиться в онлайн-чат кредитной организации.

Самостоятельно позвонить в банк можно и в том случае, если после звонка злоумышленника вы переживаете, что неизвестные оформляют на вас кредит или проводят какие-либо операции с вашим счетом.

Комментарий

Юрий Жданов, генерал-лейтенант, президент Российской секции Международной полицейской ассоциации (МПА):

- Российская секция МПА, являясь партнером Центра кибербезопасности Сбербанка, видит, что социальная инженерия через телефонные звонки по-прежнему является доминирующей схемой по обману доверчивых граждан. За 2021 год в банк поступило более 3,7 млн обращений о попытках телефонного мошенничества. Мы наблюдаем тренд на изменение и оптимизацию схем в телефонном мошенничестве под любые значимые внешние инфоповоды. Но, несмотря на это, традиционные уловки, такие как "служба безопасности" и "смена финансового номера", по-прежнему успешно работают.

Из топа схем, появившихся в 2021 году, можем выделить, во-первых, схему со звонками от имени правоохранительных органов, причем при звонках подставляются действительные номера. И, во-вторых, звонки роботов IVR о несанкционированных операциях: мошенники ищут способы автоматизации процессов сбора персональных данных и сокращения затрат, поскольку клиенты сами "троллят" позвонивших.

Какие нужны меры? Надо внести изменения в нормативное регулирование деятельности операторов связи и операторов передачи данных. Необходимо не допускать использование номерной емкости абонентом, которая ему не принадлежит в рамках договора на оказание услуг. Обязать оператора, принимающего трафик, проверять легитимность использования номера отправителя (проверка А-В номеров). Повысить ответственность за нарушение указанных выше мер вплоть до отзыва лицензии на оказание услуг и уголовной ответственности за повторные нарушения. Повысить стоимость лицензий в области оказания услуг связи и передачи данных. Начать проверки по конкретным фактам пропуска мошеннических звонков с подменой номера. Обеспечить для граждан возможность пожаловаться на звонки через портал Госуслуг.

Подготовил Михаил Фалалеев

42 тысячи телефонных номеров , используемых в противоправных целях, направил для блокировки ЦБ за три квартала 2021 года

А как у них

Телефонное мошенничество крайне распространено в мире - по оценкам экспертов, примерно каждый третий звонок оказывается спамом. Жителям Нигерии и Шри-Ланки звонят с фейковым предложением попробовать новую сотовую услугу или изменить тарифный план, в Австралии предлагают оформить визу, в Чили и Мексике гражданам надоедают фейковые коллекторы, а в Индонезии имитируют звонок из больницы с просьбой отправить деньги на лечение близких.

Остро стоит проблема телефонного мошенничества в Германии - злоумышленники выуживают у немцев сотни тысяч евро. Наиболее распространенная схема мошенничества - получить и записать утвердительный ответ от потенциальной жертвы. "Вы слышите меня?", "У вас все хорошо?", "Фрау Мюллер, я правильно набрал номер?" - на подобные вопросы нельзя отвечать "Да", предупреждает полиция. Мошенники выуживают это слово и монтируют при помощи компьютерных программ фрагменты последующего разговора так, что выходит, будто гражданин сам по телефону согласился, например, купить совершенно ненужную, но очень дорогую вещь.

Нежелательные звонки являются самой распространенной причиной жалоб потребителей в Федеральную торговую комиссию США (ФТК). Только в 2019 году, по данным сервиса YouMail, в США было зарегистрировано 58,5 млрд робозвонков, за львиной долей которых скрываются мошенники. Суммарный ущерб оценен в 153 млн долларов.

Учитывая масштаб проблемы,в декабре 2019 года Дональд Трамп подписал специальный закон (TRACED Act), согласно которому штраф за преднамеренные нарушения в этой области составит до 10 тысяч долларов. Кроме того, чтобы избавиться от нежелательных звонков, американцы могут записать себя в специальный реестр - звонить абонентам из этого списка компаниям запрещено. Также в рамках борьбы с телефонным мошенничеством ФТК разослала ключевым VoIP-провайдерам письма с требованием блокировать работу нелегальных сервисов обзвона, нежелающим следовать указанию грозят судебные иски.

По данным британской группы защиты прав потребителей Which?, только в прошлом году число преступлений, совершенных при помощи телефонных звонков и СМС в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии выросло на 83%. Одна из самых распространенных схем такова: аферисты отправляют СМС с фейкового номера с уведомлением, что для получения посылки требуется внести небольшую плату, но когда гражданин переходит по ссылке в сообщении, чтобы проверить, что это за посылка, программа крадет банковские реквизиты.

Подготовила Евгения Акулова

Что пишут о финансовых мошенниках СМИ-партнеры "Российской газеты"

Волга Ньюс:

Жительнице Самары позвонил "сотрудник банка" и сообщил о начислении дополнительных бонусов на счет. Для получения "комплимента" требовалось продиктовать реквизиты и код из смс-сообщения. Женщина выполнила инструкции, после чего с ее счета списали 150 тыс. руб.

В Омске эксперт ПФР перевел мошенникам 740 тыс. руб. Мужчине не хватило своих денег, чтобы перевести их аферистам, и он оформил кредит. Он сам не понял, кому перевел деньги. Менеджер финансового агентства предложила омичу заработать на биржевых операциях.

Два соседа обнаружили под дворниками официального вида бумажки с уведомлениями о штрафах за неоплаченную парковку в платной зоне. Перечитав послания повнимательнее, успокоились: "штраф" предлагалось оплатить в течение нескольких дней… через QIWI-кошелек.

PrimaMedia.ru:

Жительница Приморья лишилась 3 млн рублей, думая, что инвестирует в криптовалюту. Неизвестные убедили ее, что они могут оказать помощь в инвестировании. Следуя инструкциям злоумышленников, она оформила кредит и перевела им деньги.