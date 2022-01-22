В Конгресс США внесли проект санкций против руководства России

Глава международного комитета палаты представителей США Грегори Микс внес в конгресс законопроект о санкциях против России. Об этом со ссылкой на пресс-службу комитета сообщает РИА Новости.

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Уточняется, что проект предлагает ограничительные меры против "Северного потока – 2", госдолга, президента РФ и других представителей руководства страны, добывающей индустрии и как минимум трех финансовых институтов.

"Микс внес проект закона о дальнейшем наказании экономики и других последствиях для России на случай дальнейшего вторжения или подрыва украинского суверенитета", – говорится в сообщении.

Помимо этого, законодатели предлагают обеспечить оборонную помощь Украине в ускоренном режиме. Отмечается, что Микс предложил рассмотреть инициативу, не дожидаясь голосования по похожему документу в сенате.

Ранее издание Roll Call сообщило, что у авторов законопроекта о санкциях против России во главе с сенатором Робертом Менендесом возникли сложности с тем, когда именно рассмотреть инициативу. Проблему представляет график работы сената из-за погоды и нового штамма коронавируса "Омикрон".