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1 час назад

США затруднились принять санкции против России

В США авторы инициативы о законопроекте, который предусматривает новые санкции против России, в том числе его автор сенатор-демократ Роберт Менендес от штата Нью-Джерси столкнулись с трудностями при его рассмотрении. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на Roll Call.

США затруднились принять санкции против России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как пишет издание, сенаторы США не могут принять новые ограничения против России, так как им не хватает для этого времени. Предполагалось, что Менендес добьется поддержки от республиканцев на текущей неделе, а на следующей организует голосование. Однако омикрон-штамм COVID-19 и зимняя погода помешали реализации этих планов.

Отмечается, что проект Менендеса сенаторы США называют «матерью всех санкций» и для его рассмотрения им требуется больше времени. Политики представили и другие меры против России, но именно Менендес предложил ввести новые санкции при дальнейшей эскалации ситуации на Украине. Республиканцы поддерживают эту позицию вне зависимости от развития событий.

Ранее в США представили проект новых ограничений против России. Республиканец из палаты представителей конгресса США Джим Бэнкс внес в черный список президента страны Владимира Путина, высокопоставленных российских чиновников, ряд прочих лиц и газопровод «Северный поток — 2».

Экономика,Роберт Менендес,Владимир Путин,Lenta.ru,
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