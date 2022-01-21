США затруднились принять санкции против России

В США авторы инициативы о законопроекте, который предусматривает новые санкции против России, в том числе его автор сенатор-демократ Роберт Менендес от штата Нью-Джерси столкнулись с трудностями при его рассмотрении. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на Roll Call.

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Как пишет издание, сенаторы США не могут принять новые ограничения против России, так как им не хватает для этого времени. Предполагалось, что Менендес добьется поддержки от республиканцев на текущей неделе, а на следующей организует голосование. Однако омикрон-штамм COVID-19 и зимняя погода помешали реализации этих планов.

Отмечается, что проект Менендеса сенаторы США называют «матерью всех санкций» и для его рассмотрения им требуется больше времени. Политики представили и другие меры против России, но именно Менендес предложил ввести новые санкции при дальнейшей эскалации ситуации на Украине. Республиканцы поддерживают эту позицию вне зависимости от развития событий.