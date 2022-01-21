Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг заявила о необходимости срочной сертификации российского газопровода «Северный поток-2». С таким предложением она выступила на приеме Восточного комитета экономики ФРГ, сообщает Zeit.

Срочный запуск

Глава немецкого региона поддержала скорейший запуск «Северного потока-2» и призвала Берлин сосредоточиться на «критическом диалоге и экономическом взаимодействии с Россией».

Глава МИД Германии Анналена Бербок также выразила подобное мнение. Во время диалога с российским коллегой Сергеем Лавровым она признала заинтересованность в российском топливе, хотя ранее дипломат стремилась превратить проект в «руину на дне Балтийского моря».

Переход на зеленую энергию

Швезиг добавила, что поставки российского газа помогут Германии перейти к использованию возобновляемых источников энергии. Руководитель Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес назвал премьер-министра региона «скалой под ударами волн». По его мнению, именно так Швезиг отстаивала свое мнение во время дебатов с коллегами.

При этом кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев заявлял, что отсутствие у России крупных контрактов по газу с Евросоюзом благотворно влияет на зеленую энергетику. По его мнению, поддержка только этой сферы приводит к проблемам развития экономики в широком масштабе. Другие российские экономисты также раскритиковали подход Запада к зеленой энергетике.

Санкции против газопровода

Запуску проекта могут помешать ограничения, о которых предупреждает Запад. 20 января республиканец из палаты представителей конгресса США Джим Бэнкс представил новый проект рестрикций против России. В санкционный список вошел президент страны Владимир Путин, ряд высокопоставленных чиновников, журналистов, бизнесменов и проект «Северный поток-2».

При этом госсекретарь США Энтони Блинкен считает трубопровод рычагом давления на Германию и США. Он объясняет свою позицию отсутствием газа в трубах. Пока проект не запущен, он является инструментом влияния, подчеркнул Блинкен.

Ситуация на Украине

Запуск газопровода также зависит от обстановки, сложившейся на Украине. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила о несовместимости запуска «Северного потока-2» с агрессивными действиями России на Украине. По ее мнению, заморозка проекта является хорошим развитием событий.

Президент США Джо Байден также предупреждал о последствиях эскалации конфликта на Украине. По его словам, в случае вторжения в республику Россия «заплатит высокую цену». Президент Украины Владимир Зеленский лично призвал американских сенаторов немедленно ввести санкции против трубопровода, чтобы предотвратить «агрессию со стороны России».

Сертификация проекта