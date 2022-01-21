«Севпоток» стал основным маршрутом поставок газа в Европу

Газопровод «Северный поток» остался ключевым маршрутом поставок российского газа в Евросоюз в третьем квартале 2021 года. Об этом говорится в отчете Еврокомиссии по рынку газа, который приводит агентство «Прайм».

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«"Северный поток" по-прежнему был самым важным маршрутом поставок российского трубопроводного газа в ЕС, на долю которого приходилось 40% импорта по трубопроводам или 13 миллиардов кубометров», — говорится релизе.

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Доля белорусского транзита сократилась примерно до 25% в суммарном импорте российского газа по трубопроводам с 29% годом ранее. Украинский маршрут занял второе место с показателем в 27%.

Расходы Евросоюза на импорт «голубого топлива» в третьем квартале 2021 года увеличились примерно в 5,6 раза, до 40 миллиардов евро, в сравнении с таким же периодом предыдущего года.

«Поскольку средние цены на импорт значительно выросли по сравнению с предыдущим годом более чем в пять раз, в третьем квартале 2021 года предполагаемый счет за импорт газа составил 40 миллиардов евро», — сказано в отчете.

ЕК также указывает, что в июле-сентябре 2020 года показатель составлял 7,1 миллиарда евро, соответственно, рост составил 462%. Во втором квартале 2021 года возможный счет за импорт «голубого топлива» оценили в 23,5 миллиарда евро. За три квартала этого же года расходы Евросоюза на импорт газа достигли 79,8 миллиарда евро. Годом ранее показатель был на уровне 23,2 миллиарда.

Также в отчете говорится, что Евросоюз нарастил на 5% импорт «голубого топлива» в третьем квартале прошлого года, в котором произошло серьезное повышение его стоимости.

Трубопроводные поставки из России покрыли 41% этого импорта, доля осталась прежней к аналогичному периоду прошлого года. Также отмечается, что импорт из Норвегии покрыл 27% и достиг пятилетнего рекорда. На СПГ пришлось 17% импорта, однако данный показатель стал самым низким с четвертого квартала 2018 года. Эта доля также снизилась на 5 процентных пунктов в сравнении с третьим кварталом 2020 года. Трубопроводный импорт из Алжира увеличился примерно 50% в сравнении с прошлым годом и покрыл 10% от общего его объема.

В третьем квартале 2021 года чистый импорт газа в ЕС составил 80,7 миллиарда кубометров. За первые три квартала он составлял 251,1 миллиардов, увеличившись на 4% с 242,1 миллиарда кубометров за такой же период 2020 года.