ФРГ отказалась платить компенсацию за «Севпоток-2»

Министр экономики, вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что ФРГ не должна выплачивать компенсацию в том случае, если регулятор решит, что газопровод «Северный поток-2» не соответствует праву Евросоюза и ФРГ. Такую позицию он озвучил в интервью изданию Spiegel.

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«В настоящее время Федеральное сетевое агентство приостановило процедуру сертификации. Если она будет возобновлена, то будет решаться, соблюдены ли условия для выдачи разрешения на прокачку газа в соответствии с немецкими и европейскими правилами. Если это не так, то компенсация не полагается», - сказал политик.

Газопровод достроили в сентябре 2021 года, теперь его должны одобрить немецкий и европейский регуляторы.

Ранее глава региона Мекленбург в ФРГ Мануэла Швезиг заявила о том, что российский газопровод «Северный поток-2» необходимо срочно сертифицировать. Она отметила, что поставки российского газа помогут Германии перейти к использованию возобновляемых источников энергии.

20 января глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал Германию решить вопрос о запуске газопровода «Северный поток-2». Он отметил, что Будапешт рассчитывает на то, что ФРГ решит вопрос на основе имеющихся норм ЕС и профессионализма.