В Молдавии пожаловались на недружелюбие «Газпрома»

В Молдавии надеялись на дружеское понимание со стороны «Газпрома» и отсрочку по расчетам за газ, но надежды не оправдались. Об этом заявил спикер парламента Молдавии Игорь Гроссу, сообщает агентство IPN.

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Ранее председатель правления «Молдовагаза» Вадим Чебан сообщил, что компания не сможет расплатиться с «Газпромом» за текущее потребление в январе и избежать приостановления поставок газа. По его словам, финансовые трудности возникли из-за того, что в январе закупочная цена на российский газ для Молдавии выросла до $647 за тысячу кубометров, а в тарифе утверждена цена на уровне $430.

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По словам премьер-министра Молдавии, «Газпром» направил «Молдовагазу» официальное предупреждение о намерении прекратить поставки газа, если не получит оплату 20 января. В итоге парламент Молдавии по предложению Кабмина ввел в стране на 60 дней режим ЧП из-за энергетического кризиса, а «Молдовагазу» было выделено порядка $26 млн.

Спикер парламента Молдавии Игорь Гроссу признал, что власти надеялись на снисходительность «Газпрома» и небольшую отсрочку платежей.

«Мы до последней минуты надеялись, что "Газпром" проявит больше уважения к той ситуации, в которой находится Республика Молдова. И речь здесь идет не о долгах. Оплата за газ, который Республика Молдова потребила в декабре, была внесена. Уже перечислялись платежи за первые 10 дней января. Все, в чем нуждалось АО Moldovagaz, – это отсрочка на несколько дней», - заявил он.

По словам политика, введение чрезвычайного положения позволило решить проблему с платежами.

«Мы до последней минуты надеялись, что к нам отнесутся по-дружески. Но этого не произошло. Мы усвоили этот урок», - подчеркнул он.

Молдавия и «Газпром» в конце октября 2021 года договорились о продлении контракта на поставки газа на пять лет. В ходе переговоров «Газпром» предложил Кишеневу 25%-ную скидку, потребовав вернуть долг в $709 млн. В свою очередь премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что страна не признает исторический долг перед российской компанией.