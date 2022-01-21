В Молдавии пожаловались на недружелюбие «Газпрома»

В Молдавии надеялись на дружеское понимание со стороны «Газпрома» и отсрочку по расчетам за газ, но надежды не оправдались. Об этом заявил спикер парламента Молдавии Игорь Гроссу, сообщает агентство IPN.
Ранее председатель правления «Молдовагаза» Вадим Чебан сообщил, что компания не сможет расплатиться с «Газпромом» за текущее потребление в январе и избежать приостановления поставок газа. По его словам, финансовые трудности возникли из-за того, что в январе закупочная цена на российский газ для Молдавии выросла до $647 за тысячу кубометров, а в тарифе утверждена цена на уровне $430.
По словам премьер-министра Молдавии, «Газпром» направил «Молдовагазу» официальное предупреждение о намерении прекратить поставки газа, если не получит оплату 20 января. В итоге парламент Молдавии по предложению Кабмина ввел в стране на 60 дней режим ЧП из-за энергетического кризиса, а «Молдовагазу» было выделено порядка $26 млн.
Спикер парламента Молдавии Игорь Гроссу признал, что власти надеялись на снисходительность «Газпрома» и небольшую отсрочку платежей.
«Мы до последней минуты надеялись, что "Газпром" проявит больше уважения к той ситуации, в которой находится Республика Молдова. И речь здесь идет не о долгах. Оплата за газ, который Республика Молдова потребила в декабре, была внесена. Уже перечислялись платежи за первые 10 дней января. Все, в чем нуждалось АО Moldovagaz, – это отсрочка на несколько дней», - заявил он.
По словам политика, введение чрезвычайного положения позволило решить проблему с платежами.
«Мы до последней минуты надеялись, что к нам отнесутся по-дружески. Но этого не произошло. Мы усвоили этот урок», - подчеркнул он.
Молдавия и «Газпром» в конце октября 2021 года договорились о продлении контракта на поставки газа на пять лет. В ходе переговоров «Газпром» предложил Кишеневу 25%-ную скидку, потребовав вернуть долг в $709 млн. В свою очередь премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что страна не признает исторический долг перед российской компанией.
Позднее стало известно, что стороны согласовали схему погашения задолженности при условии проведения аудита в компании «Молдовагаз» в 2022 году.