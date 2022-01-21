Слова Лаврова укрепили рубль

Днем 21 января на торгах Московской биржи рубль начал расти к доллару на фоне итогов переговоров главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Об этом сообщает РИА Новости.

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К 15:14 доллар падал на десять копеек, до 76,58 рубля, а евро рос на девять копеек, до 86,8 рубля (РИА Новости подчеркивает, что европейская валюта растеряла часть роста).

21 января Лавров встретился с Блинкеном в Женеве. Встреча дипломатов продлилась полтора часа. Основной темой переговоров стали предложения Москвы по гарантиям безопасности и украинский кризис.

Лавров назвал встречу полезной и откровенной. По его словам, Блинкен заявил, что удовлетворен состоявшимся обменом мнениями.

Встреча поможет американцам «представить письменную реакцию» на предложения РФ на следующей неделе, подчеркнул Лавров.