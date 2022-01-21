Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
-7° в 
USD 76.69EUR 86.91
Войти в почту
52 минуты назад

Слова Лаврова укрепили рубль

Днем 21 января на торгах Московской биржи рубль начал расти к доллару на фоне итогов переговоров главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Об этом сообщает РИА Новости.

Слова Лаврова укрепили рубль
Фото: РИА НовостиРИА Новости

К 15:14 доллар падал на десять копеек, до 76,58 рубля, а евро рос на девять копеек, до 86,8 рубля (РИА Новости подчеркивает, что европейская валюта растеряла часть роста).

21 января Лавров встретился с Блинкеном в Женеве. Встреча дипломатов продлилась полтора часа. Основной темой переговоров стали предложения Москвы по гарантиям безопасности и украинский кризис.

Лавров назвал встречу полезной и откровенной. По его словам, Блинкен заявил, что удовлетворен состоявшимся обменом мнениями.

Встреча поможет американцам «представить письменную реакцию» на предложения РФ на следующей неделе, подчеркнул Лавров.

По словам министра, в начале переговоров американская сторона «ставила Украину во главу угла», но в итоге американцы «все-таки поняли, что нужно концентрироваться на содержании российских предложений».

Экономика,Энтони Блинкен,Сергей Лавров,Московская биржа,МИД,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители