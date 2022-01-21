Названа выгода для России от геополитических проблем

Аналитики рейтингового агентства S&P назвали экономические выгоды для России от сохраняющихся геополитических проблем. Выдержки из их доклада приводит РБК.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По мнению авторов, главным преимуществом от нарастающей политической напряженности стал рост цен на энергоресурсы и связанное с ним пополнение бюджета. При этом выгоду получает не только Россия, но также Украина и Казахстан, экспортирующие железную руду, нефть и уран.

Однако в сложившейся ситуации есть и явные недостатки, отмечают аналитики. Главный из них — растущая инфляция, величина которой по итогам прошлого года составила 8,4 процента.

Кроме того, к рискам относится ослабление курса рубля из-за распродажи на внутреннем фондовом рынке, вызванной выходом из российских активов нерезидентов.

«Наш базовый сценарий по-прежнему таков: российская экономика и финансовая система будут продолжать противостоять потрясениям, связанным с умеренным ужесточением ограничений», — подытожили аналитики.