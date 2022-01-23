Названы последствия роста нефти до 150 долларов за баррель

Аналитики JP Morgan спрогнозировали возможные последствия роста нефти до 150 долларов за баррель. Об этом сообщает Bloomberg.

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По мнению специалистов, при такой стоимости нефти может произойти замедление роста ВВП.

«Существующая в последнее время геополитическая напряженность между Россией и Украиной увеличивают риск существенного роста в этом квартале», — говорится в отчете.

Так, по данным аналитиков, в случае, если цена на нефть достигнет указанных значений, темпы роста ВВП в мире в первой половине года могут сократиться до 0,9 процента. Экономисты отмечают, что сейчас ожидается рост на уровне 4,1 процента. Инфляция при такой стоимости может вырасти почти вдвое — до 7,2 процента вместо прогнозируемых трех. Это заставит центробанки стран мира еще сильнее ужесточать валютную политику, отметили в JP Morgan.

Ранее аналитики рейтингового агентства S&P назвали экономические выгоды для России от сохраняющихся геополитических проблем. По их мнению, главным преимуществом от нарастающей политической напряженности стал рост цен на энергоресурсы и связанное с ним пополнение бюджета.