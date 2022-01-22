Зеленский ввел санкции против российских компаний и судей

Президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции против ряда иностранных компаний, в том числе российских. Таким образом он реализовал решение СНБО. Соответствующий документ опубликован на сайте главы украинского государства.

Ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 декабря 2021 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», — говорится в указе.

Ограничительные меры против этих компаний подразумевают блокировку активов, при которой вводится временное ограничение на использование принадлежащего компаниям имущества, ограничение торговых экспортно-импортных операций, запрещается вывоз капитала за пределы Украины. Также приостанавливаются экономические и финансовые обязательства перед компаниями, аннулируются или останавливаются лицензии и документы разрешительного характера.