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21 минуту назад

Зеленский ввёл санции против российских компаний

Президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции против ряда иностранных компаний, в том числе российских. Таким образом он реализовал решение СНБО. Соответствующий документ опубликован на сайте главы украинского государства.

Зеленский ввел санкции против российских компаний и судей
Фото: EPAEPA

Ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 декабря 2021 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», — говорится в указе.

Среди компаний, попавших под ограничения, значатся «Ленморниипроект», «Ленпромтранспроект», «Страховая бизнес группа», «Геоземстрой», «Гипрошахт», «Гипрогор», «Крымсетьэнергопроект» и ряд других.

Ограничительные меры против этих компаний подразумевают блокировку активов, при которой вводится временное ограничение на использование принадлежащего компаниям имущества, ограничение торговых экспортно-импортных операций, запрещается вывоз капитала за пределы Украины. Также приостанавливаются экономические и финансовые обязательства перед компаниями, аннулируются или останавливаются лицензии и документы разрешительного характера.

Срок действия ограничений составляет 5 лет.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции против постпреда президента России на Северном Кавказе, экс-генпрокурора РФ Юрия Чайки, а также дизайнера Артемия Лебедева.
Экономика,Владимир Зеленский,Артемий Лебедев,Юрий Чайка,
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