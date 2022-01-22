Европа нашла замену российскому газу

Часть стран Европы опасается, что Москва прекратит поставки газа в ЕС из-за ограничительных мер, которые они против нее применят, поэтому США проведут переговоры с Катаром о возможных поставках топлива в Европу, сообщает Nation news.

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«Представители администрации Байдена говорили с Катаром о возможной поставке сжиженного природного газа в Европу, если российское вторжение в Украину приведет к его дефициту. Президент [США] Джо Байден планирует пригласить эмира страны Персидского залива шейха Тамима бин Хамада Аль Тани посетить Белый дом», — передает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к газовой отрасли.

Сегодня европейские страны получают более 40% природного газа из России.

Тем временем, канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что «Северный поток — 2» необходим для надежного энергоснабжения Европы. По его словам, сейчас рассматривать газопровод как «угрозу» неуместно. Глава австрийского правительства подчеркнул, что российский проект слишком мал для ужесточения режима санкций, даже в случае если Россия нападёт на Украину.