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29 минут назад

Дуров: Запрет криптовалюты уничтожит отрасли экономики России

Основатель Telegram Павел Дуров раскритиковал в своем канале предложение Центрального банка России запретить криптовалюты.

Дуров: Запрет криптовалюты уничтожит отрасли экономики России
Фото: ReutersReuters

«Запрет криптовалют, предложенный Центробанком России, приведет к оттоку из страны IT специалистов и уничтожит ряд отраслей высокотехнологичной экономики. Ни одна развитая страна не запрещает криптовалюты. Причина: такой запрет неизбежно затормозит развитие блокчейн-технологий в целом. Эти технологии повышают эффективность и безопасность многих видов человеческой деятельности – от финансов до искусства», - полагает Дуров.

По его мнению, у России есть шансы стать значимым игроком новой экономики при «вдумчивом регулировании». Дуров поставил в пример такие страны как Узбекистан и Украина, власти которых последовательно принимают продуманные законы в сфере криптовалют и блокчейна, так как не желают «остаться на обочине технологического и экономического прогресса».

В свою очередь, специалисты регулятора уверены, что необходимо запретить майнинг и оборот криптовалюты в стране. По их мнению, разнообразные виртуальные валюты используют преимущественно физлица для махинаций, спекуляции, ухода от требований законодательства РФ.

Следует отметить, что Банк России не планирует введение запрета на владение криптовалютой. Жители России смогут покупать цифровые активы на зарубежных криптобиржах.

Экономика,Павел Дуров,Центральный банк России,
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