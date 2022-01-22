Дуров: Запрет криптовалюты уничтожит отрасли экономики России

«Запрет криптовалют, предложенный Центробанком России, приведет к оттоку из страны IT специалистов и уничтожит ряд отраслей высокотехнологичной экономики. Ни одна развитая страна не запрещает криптовалюты. Причина: такой запрет неизбежно затормозит развитие блокчейн-технологий в целом. Эти технологии повышают эффективность и безопасность многих видов человеческой деятельности – от финансов до искусства», - полагает Дуров.

По его мнению, у России есть шансы стать значимым игроком новой экономики при «вдумчивом регулировании». Дуров поставил в пример такие страны как Узбекистан и Украина, власти которых последовательно принимают продуманные законы в сфере криптовалют и блокчейна, так как не желают «остаться на обочине технологического и экономического прогресса».