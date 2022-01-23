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1 час назад

Telegraph: новые санкции не станут для экономики России ударом

Корреспондент британского издания The Daily Telegraph Джереми Уорнер написал статью о том, что возможные новые антироссийские санкции со стороны Соединённых Штатов не станут для экономики страны ударом.

Telegraph: новые санкции не станут для экономики РФ ударом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом пишет РИА Новости.

По мнению автора, возможные санкции не нанесут по России катастрофичного удара.

Главный экономист лондонского фонда Renaissance Capital Чарли Робертсон заявил, что «у России довольно высокий болевой порог».

«Устойчивая внешняя и фискальная позиция, богатые резервы, процесс замещения доллара в международных расчётах и хорошо укомплектованный набор инструментов для контрсанкций делают Россию крепким орешком», — отметил он.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен в эфире телеканала CNBC рассказала о консультациях с европейскими партнёрами по вопросу введения санкций в отношении России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что комментировать проект новых санкций США против России нецелесообразно.

Первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов заявил, что в случае принятия Вашингтоном новых санкций против России может произойти разрыв отношений между странами.

Экономика,Джанет Йеллен,Вячеслав Никонов,Дмитрий Песков,Комитет госдумы по международным делам,Daily Telegraph,РИА Новости,
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