Telegraph: новые санкции не станут для экономики РФ ударом

Корреспондент британского издания The Daily Telegraph Джереми Уорнер написал статью о том, что возможные новые антироссийские санкции со стороны Соединённых Штатов не станут для экономики страны ударом.

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Об этом пишет РИА Новости.

По мнению автора, возможные санкции не нанесут по России катастрофичного удара.

Главный экономист лондонского фонда Renaissance Capital Чарли Робертсон заявил, что «у России довольно высокий болевой порог».

«Устойчивая внешняя и фискальная позиция, богатые резервы, процесс замещения доллара в международных расчётах и хорошо укомплектованный набор инструментов для контрсанкций делают Россию крепким орешком», — отметил он.