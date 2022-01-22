Россиянам пообещали принять законопроект о 13-й пенсии

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о том, что фракция планирует принять законопроект о 13-й пенсии в весеннюю сессию. Об этом он сообщил в Twitter.

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«В стране растет экономическое неравенство: сверхбогатые становятся еще богаче, а бедные беднее. Поэтому в планах ЛДПР на весеннюю сессию: принять законопроект о 13-й пенсии для пенсионеров», - рассказал Жириновский.

Кроме того, добавил политик, в планах партии повысить «МРОТ до 15 тысяч, а в перспективе до 30 тысяч рублей».

Средства для выплаты дополнительной пенсии ЛДПР предлагает взять из бюджета. По примерным расчетам, если проект будет принят, только в 2022 году на это потребуется свыше 786 млрд рублей, пишет URA.RU.

Напомним, в конце 2021 года депутаты от фракции ЛДПР внесли в Государственную думу законопроект. Они предложили начислять пенсионерам предновогоднюю выплату. И ввести такие начисления на постоянной основе.