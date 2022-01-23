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1 час назад

В Британии задумались о «ядерном» варианте санкций против России

Британия обдумывает санкции против России с поддержкой «ядерного» сценария отключения от межбанковской системы SWIFT. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на свои источники, передает РИА «Новости».

В Британии задумались о «ядерном» варианте санкций против России
Фото: ТАССТАСС

По информации издания, власти Британии «начали работу над новыми санкциями», которые призваны ослабить российскую экономику, если «Кремль продвинется вперед».

В частности, рассматривается «ядерный» вариант с отключением России от международной платежной системы SWIFT.

Также британский премьер Джонсон считает, что санкции могут включать меры против «Северного потока - 2». Он намерен провести переговоры с лидерами стран G7, чтобы создать «санкционную коалицию» для принятия «целенаправленных мер против олигархов, поддерживающих президента России».

Конкретных имен в публикации не приводится.

Кроме того, как пишет РИА «Новости», заместитель британского премьера Доминик Рааб заявил, что Россию ждут «серьезные последствия» даже в случае попытки установить «марионеточный режим» на Украине.

МИД Британии обвинил российские спецслужбы в том, что они якобы планируют посадить в Киеве «пророссийского лидера» — бывшего депутата Верховной рады Евгения Мураева.

МИД РФ, комментируя агрессивные заявления Лондона, назвал их дезинформацией и свидетельством того, что страны НАТО занимаются эскалацией напряженности вокруг Украины.

Ранее посол России Мелик-Багдасаров допустил усиление военного сотрудничества с Венесуэлой в ответ на агрессию США против России.

Экономика,Евгений Мураев,Верховная Рада,НАТО,МИД,Daily Telegraph,РИА Новости,
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