Британия обдумывает санкции против России с поддержкой «ядерного» сценария отключения от межбанковской системы SWIFT. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на свои источники, передает РИА «Новости».
По информации издания, власти Британии «начали работу над новыми санкциями», которые призваны ослабить российскую экономику, если «Кремль продвинется вперед».
В частности, рассматривается «ядерный» вариант с отключением России от международной платежной системы SWIFT.
Также британский премьер Джонсон считает, что санкции могут включать меры против «Северного потока - 2». Он намерен провести переговоры с лидерами стран G7, чтобы создать «санкционную коалицию» для принятия «целенаправленных мер против олигархов, поддерживающих президента России».
Конкретных имен в публикации не приводится.
Кроме того, как пишет РИА «Новости», заместитель британского премьера Доминик Рааб заявил, что Россию ждут «серьезные последствия» даже в случае попытки установить «марионеточный режим» на Украине.
МИД Британии обвинил российские спецслужбы в том, что они якобы планируют посадить в Киеве «пророссийского лидера» — бывшего депутата Верховной рады Евгения Мураева.
МИД РФ, комментируя агрессивные заявления Лондона, назвал их дезинформацией и свидетельством того, что страны НАТО занимаются эскалацией напряженности вокруг Украины.
Ранее посол России Мелик-Багдасаров допустил усиление военного сотрудничества с Венесуэлой в ответ на агрессию США против России.