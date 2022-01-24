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1 час назад

Россиян предупредили о росте цен на мясо

Президент консалтинговой компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев предупредил россиян о росте цен на курицу в конце января из-за новых ограничений Россельхознадзора на ввоз инкубационных яиц из стран Евросоюза. Данная мера привела к нехватке яиц на рынке и подорожанию данной продукции. Об этом сообщает «Коммерсант».

Россиян предупредили о росте цен на мясо
Фото: pixabay.compixabay.com

Нехватка и рост стоимости яиц вынудит некоторые птицефабрики закупать продукцию у непроверенных поставщиков, что грозит занесением болезней, снижением сохранности птицы, а в конечном счёте — ростом себестоимости, — заявил Давлеев.

Он добавил, что в среднем тушка бройлера на полках может к концу января подорожать на шесть-восемь рублей за один килограмм. Известно, что из-за мер Россельхознадзора по закрытию поставок инкубационных яиц из регионов Германии, Нидерландов и Франции цены на данную продукцию превысили 40 рублей за штуку. При этом, стандартная стоимость составляет 20 рублей.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили выплачивать повышенную пенсию с 75 лет вместо 80, соответствующий законопроект внесла на рассмотрение на партия «Справедливая Россия — За правду». Главным аргументом стало то, что многие пенсионеры-мужчины не доживают до 65 лет. Социалисты при этом выразили свою уверенность в том, что предложение будет отклонено парламентским большинством, которым обладает партия «Единая Россия».

Экономика,Альберт Давлеев,Единая Россия,Россельхознадзор,Госдума,ЕС,
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