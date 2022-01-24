Британия испугалась снижения поставок российского газа

Чиновники в правительстве Великобритании опасаются, что Россия сократит поставки газа в Европу в случае введения санкций Запада против РФ из-за ситуации вокруг Украины. Об этом пишет The Times со ссылкой на источники в кабинете министров.

В британском кабмине считают, что Россия сможет использовать свои природные ресурсы как «оружие» и ограничит поставки. Источники издания подчеркивают, что ранее члены правительства обсуждали, как сокращение поставок скажется на Соединенном Королевстве. Они не увидели прямого риска дефицита газа, однако опасаются, что конфликт повлечет за собой рост цен на топливо до новых рекордных уровней.

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«В отличие от некоторых стран, Великобритания практически не импортирует российский газ. Но, как и все страны, мы подвержены риску роста оптовых цен, что станет серьезной проблемой, если Россия в дальнейшем ограничит поставки», – рассказал один из собеседников издания.

Примерно половину газа, попадающего на британский рынок, добывают на шельфе Северного моря, примерно треть экспортируют из Норвегии, остальное - поставки сжиженного природного газа (СПГ). Великобритания опасается, что они существенно подорожают, пишет The Times.

По словам представителя правительства, в 2020 году Великобритания получила из России менее 3% газа. Зависимость других стран от российского топлива намного сильнее. Так, доля поставок в Германию составляет около 40%, а Швеция и Финляндия «почти полностью зависят от него».

В ЕС ранее сообщили, что из-за геополитического фактора Европу в ближайшее время ждут «необычно высокие цены на энергоносители». В настоящее время Запад обсуждает введение санкций против России в случае ее вторжения» на Украину. Так, в США обсуждают меры против газопровода «Северный поток-2».