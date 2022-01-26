Россиянам с депозитами от 700 тысяч придётся платить налог на вклады от 1 млн рублей

Кроме того, согласно действующему законодательству, налог не будет взиматься с суммы доходов, получаемой умножением ставки ЦБ на начало года (4,25%) на 1 млн руб.

По факту по итогам 2021 года обязанность по уплате налога может возникнуть и по депозитам с суммой от 700 тыс. рублей, — отметила замдиректора департамента розничных клиентских решений и цифрового бизнеса Росбанка Лидия Каширина.

К примеру, вкладчик с 710 тыс. руб., имевший вклад со ставкой 4,5%, переложил деньги под более высокий процент (8%), мог заработать за год 42,85 тыс. руб. Следовательно, это значит, что ему придется заплатить налог 13% с 350 руб., или 45,5 руб.

Размер вклада не является основополагающим фактором при формировании налоговых обязательств, поскольку в качестве налогооблагаемой базы учитывается совокупность выплаченных процентов, уменьшенная на вычет, - приводит РБК комментарий Федеральной налоговой службы (ФНС).

Также в ФНС подчеркнули, что облагаться налогом будет разница между доходами по депозитам и 42,5 тыс. руб.

Сейчас налоговикам банки должны предоставить информацию о сумме выплаченных процентов по каждому клиенту, который получил в 2021 году подобные доходы. Сделать это они должны до 1 февраля. Размер налога рассчитает сама ФНС.

Напомним, для пожилых россиян отменили индексацию пенсий. Специалисты сообщают, что доплата к пенсии всё-таки будет обеспечена, но меньшей суммой.