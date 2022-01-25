США пытаются договориться с Катаром о поставках сжиженного природного газа (СПГ) в Европу взамен российского трубопроводного газа, пишет «Российская газета».

Такие действия можно рассматривать как подготовку к западным санкциям против России, которые коснутся сырьевого экспорта. Для России экспорт газа является вторым по объему источником доходов бюджета после нефти и нефтепродуктов.

Напомним, что в 2021 году за счет поставок газа казна пополнилась больше чем на 16 млрд долларов (более 5% от бюджета РФ на 2022 год). Доля российского трубопроводного газа на рынке Европы составляет свыше 30% (185 млрд кубометров в 2021 году).

Как отмечает издание, страны Старого Света никогда не выигрывали от вмешательства США в энергетическую политику Европы. Можно вспомнить остановку строительства «Северного потока-2» в 2019 году, а также сокращение плановых мощностей газопровода «Уренгой - Помары - Ужгород» вдвое в начале 1980-х годов. Тогда США пообещали предоставить Европе дешевый уголь, сейчас – СПГ.

В 2021 году на экспорт в виде СПГ из Катара отправили около 107 млрд кубометров газа, из них примерно 80 млрд кубометров пошло на рынок стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). В Европу отправили чуть менее 17 млрд кубометров, что можно сравнить по мощности с одной ниткой российского «Турецкого потока».

Издание отмечает, что в случае переброса Катаром всех своих мощностей СПГ на Европу будет замещено более половины российского экспорта. Это оставит без сырья Китай, Индию, Японию, Южную Корею, Тайвань и других потребителей поменьше.

«Часть рынков этих стран с удовольствием займет СПГ из США. Азиатское направление для экспорта СПГ чаще всего премиальное. Восполнить весь недостаток катарского газа в АТР сжиженный газ из США не сможет», - пишет издание.

На азиатских рынках случится дефицит, если газ из Азии будет искусственно перенаправлен в Европу, заявил замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Он предупредил, что в таком случае произойдет резкое повышение цен. Гривач отмечает, что у большинства стран Азии отсутствует особая альтернатива СПГ. В этой связи, по его мнению, в регионе вырастет потребление угля, что станет угрозой энергетической безопасности и сведет на нет усилия по снижению вредных выбросов в атмосферу.

Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов прогнозирует, что крупные дополнительные мощности по СПГ в мире появятся не раньше 2025 года. По его мнению,

Катар и США для замещения российского газа будут вынуждены перенаправить СПГ из Азии, где может сформироваться серьезный дефицит. Поставки трубопроводного газа из Туркмении и австралийского СПГ не помогут решить эту проблему, считает эксперт. Это приведет к существенному росту цен на газ и серьезному энергетическому кризису в Азии, подытожил Суверов.