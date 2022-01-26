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1 час назад

Совфед одобрил закон об индексации пенсий

Совет Федерации на заседании 26 января одобрил поправки, которые позволят проиндексировать пенсии неработающих пенсионеров выше уровня инфляции (на 8,6 процента) с 1 января 2022 года, пишет ТАСС. Прибавка к страховой пенсии по старости в среднем составит 1,5 тысячи рублей.

Совфед одобрил закон об индексации пенсий
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Решение принято единогласно, за принятие закона проголосовали 144 сенатора. Средняя сумма «обновленных» пособий составит 18 984 рубля. Зампред комитета Совфеда по социальной политике Елена Бибикова напомнила, что проиндексированные выплаты пенсионеры получат уже в феврале. Также сенатор уточнила, что в том же месяце пожилым россиянам начислят и пенсии за январь с учетом доиндексации.

Инициатором перерасчета пенсий стал президент России Владимир Путин. В конце января глава страны заявил о необходимости провести индексацию выплат в соответствии с уровнем реальной инфляции не только для гражданских лиц, но и для военных. Размер индексации будет аналогичным. По словам Путина, деньги военные пенсионеры должны получить с ближайшей выплатой.

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