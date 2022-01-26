Совфед одобрил закон об индексации пенсий

Совет Федерации на заседании 26 января одобрил поправки, которые позволят проиндексировать пенсии неработающих пенсионеров выше уровня инфляции (на 8,6 процента) с 1 января 2022 года, пишет ТАСС. Прибавка к страховой пенсии по старости в среднем составит 1,5 тысячи рублей.

Решение принято единогласно, за принятие закона проголосовали 144 сенатора. Средняя сумма «обновленных» пособий составит 18 984 рубля. Зампред комитета Совфеда по социальной политике Елена Бибикова напомнила, что проиндексированные выплаты пенсионеры получат уже в феврале. Также сенатор уточнила, что в том же месяце пожилым россиянам начислят и пенсии за январь с учетом доиндексации.