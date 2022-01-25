Эксперты: Западные партнеры гробят экономику Украины

Новость о падении рубля на фоне слухов о российском «вторжении» обрадовала украинских политиков, однако потери для Киева намного ощутимее из-за несоразмерности экономик двух стран, говорится в статье издания «Украина.ру».

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Запад отнюдь не заинтересован в спасении Украины, считает украинский финансовый аналитик Алексей Лупоносов. По его словам, «американским и европейским партнерам стоит поменьше открывать рот, поскольку они гробят нашу экономику».

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Согласно прогнозу экономиста Виктора Скаршевского, гривна обвалится до 30 за доллар. Прежнего показателя ей уже не достичь, полагает он.

«Другими словами, валютный коридор, который формировался на протяжении последних четырех лет в пределах 26-28 гривен за доллар, сместится к уровню 27-29 гривен за доллар, с возможными сквизами к 30 гривен», — подчеркнул эксперт.

Снимать деньги со счетов и переводить их в валюту жители Украины стали уже сейчас. Однако, как отмечается, снять крупные суммы стало проблематично во всех банках страны.

По мнению экономиста Александра Гончарова, гривна является самой слабой валютой в мире на развивающихся рынках. Он выразил сожаление, что дальше слов о спасении экономики дело у «слуг народа» не пошло.

Из-за раздуваемых слухов о войне иностранцы начали активно избавляться от украинской недвижимости, рассказала руководитель киевского агентства Best&Seller Ирина Луханина. При этом она отметила, что жители Украины переводят полученные гривны в доллары и выводят за рубеж. Такой подход оказывает дополнительное давление на украинскую валюту.

«Нагнетая панику в СМИ, западные политики убивают экономику не столько РФ, сколько Украины, доводя ее до преддефолтного состояния. Никакой войны с РФ, никакого вторжения пока не случилось, но Украина уже несет потери, хотя пока и экономические», – говорится в статье.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что заявления Запада о «скорой войне», которую может начать Россия, «расшатывают страну». По его словам, постоянные сообщения об угрозе «российского вторжения» приводят к падению курса украинской валюты и к уходу инвесторов. Кулеба подчеркнул, что Москве не придется нападать, если паникой удастся расшатать Украину.