Для развития страны: каждому россиянину захотели выплатить по 130 тысяч

Экономисты Института экономики роста им. Столыпина и бизнес-омбудсмен Борис Титов предложили выплатить каждому гражданину РФ по 130 тысяч рублей. Именно такая сумма необходима для остановки отставания России от остальных стран.

Предполагается, что деньги будут потрачены на покупку жилья, транспорта, продуктов, лекарств, а также на оплату обучения.

Выплаты носят теоретический характер, однако предполагают позитивный эффект. Например, это рост рождаемости на 10 и даже 20%. Об этом рассказала «Независимая газета».

Для малообеспеченных россиян власти готовят новую выплату в 10 тысяч рублей. Как пишут СМИ, соответствующий документ подписал министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

«Поддержку планируется реализовать с помощью «детских карт» – аналог «Пушкинской карты», которая предназначена для молодежи. Льготы могут стать не только качественной поддержкой для семей с детьми, но и хорошим стимулом отечественных производителей», – говорится в сообщении.

Президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина отметила, что пособия могут составить 10 тысяч рублей в месяц. При этом средства на карте не должны сгорать, чтобы родители могли в любое время купить необходимые товары, пишет Primpress.

Российских пожилых граждан обрадовали новой выплатой. Разовое пособие в 10 тысяч рублей поступит пенсионерам в России. Однако не все смогут стать обладателями дополнительной меры поддержки – пишет «ФАН».

Эксперты сообщили, что по 10 тысяч рублей получат пожилые граждане, которые имеют статус инвалида. Они имею право на ежегодную выплату данной суммы, потратить которую россияне смогут на ограниченные законодательством цели.

Денежные средства пенсионерам поступят в виде электронного сертификата, которые они смогут предоставить во время приобретения техники для реабилитации.

Россиян начнут информировать о выплатах, которые они могут оформить, подав заявление. Тех, кому нужна помощь, будут определять автоматически. Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

«К сожалению, люди, получающие те или иные пособия, выплаты от государства, это люди малообеспеченные или попавшие в тяжелую жизненную ситуацию. У такой категории граждан не всегда есть возможность самостоятельно узнать о том, на какую помощь от государства они могут рассчитывать», — рассказала она «Известиям».

Данный механизм будет информировать о материнском капитале, сообщения о котором будут приходит через СМС. Также россияне смогут увидеть информацию о полагающихся выплатах на сайте Госуслуг. Большинство оценивает такую возможность положительно.

Ранее в Пенсионном фонде России напомнили, что для получения пособия по беременности и родам, а также при усыновлении ребенка до трех месяцев нужно обратиться в фонд или в Многофункциональный центр (МФЦ). При себе необходимо иметь заявление и лист нетрудоспособности по беременности и родам, справку о признании безработной, свидетельство о рождении ребенка либо копию решения суда об усыновлении.

Провести кредитную амнистию для россиян нереалистично, поскольку непонятно, кто будет возмещать убытки банкам. Размер задолженности физлиц составляет триллионы рублей, заявил NEWS.ru экономист Андрей Колганов.

Я не думаю, что это реалистичный замысел в современных условиях, потому что размер задолженности россиян по кредитам, по ипотеке имеет очень большой масштаб и непонятно, кто будет возмещать убытки банкам, которые не получат возврата этих кредитов, — сказал Колганов.

В январе 2021 года партия «Коммунисты России» предложила провести кредитую амнистию для россиян с долгами до 3 млн рублей. На это необходимо будет потратить 1,6 трлн рублей. Депутаты Госдумы раскритиковали это предложение, назвав его примитивным популизмом. Проблемы с долгами нужно решать перед кредитными организациями с помощью механизмов реструктуризации, отметили парламентарии.

Ранее Международной конфедерация обществ потребителей установила, что почти половина россиян (45%) повторно берут кредит для обеспечения предыдущего долга. За 2021 год кредитов было выдано на 5% больше, чем в позапрошлом году.

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Рост ВВП РФ по итогам 2021 года составит, по предварительным оценкам, 4,4-4,5%. Об этом сообщил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"Оценка (на 2021 г. - прим. ТАСС) будет ниже, чем 4,7%. Предварительно - 4,4-4,5%. Такой диапазон. Но какая будет конечная цифра - я говорю с осторожностью", - сказал Решетников в кулуарах Гайдаровского форума. "Это очень предварительная оценка", - подчеркнул министр.

"Росстат пересчитал базу 2020 года, при этом месячные данные не пересчитал. Поэтому очевидно, что годовая оценка будет ниже, чем 4,7% (оценка министерства роста ВВП за январь - ноябрь 2021 года - прим. ТАСС). Предварительная оценка роста ВВП за 2021 год исходя из этого - 4,4-4,5%", - пояснил Решетников.

МЭР сохраняет прогноз по росту ВВП на 3% в 2022 году. По словам Решетникова, вклад в рост ВВП России в 2022 году от завершения действия сделки ОПЕК+ оценивается до 0,8 п. п.

"Прогноз на этот год по росту сейчас сохраняем 3%. Уточнение по графику будет в апреле. В этом году определенный запас есть, связанный с ОПЕК+ (завершением сделки - прим. ТАСС), которое может дать дополнительно до 0,8 п. п. в рост (экономики - прим. ТАСС) в этом году по сравнению с 2021 года", - сказал министр.

В наступившем году рост экономики России замедлится. Об этом говорится в материале Bloomberg.

В декабре 2021 года агентство провело опрос среди 30 экономистов. Самый положительный их прогноз составил 3,3%, самый пессимистичный — 1,7%. При этом по итогам года рост экономики составил 4,2–4,3%.

Как сообщает РБК со ссылкой на главного экономиста Альфа-банка Наталью Орлову, рост экономики будет в пределах 1,5%. Эксперт считает, что 2022 год принесет «сильную финансовую волатильность», которая вместе с геополитическими рисками сформирует очень негативный фон для экономического роста.

Высшая школа экономики рассчитывает на 2,5% подъем. В долгосрочной перспективе экономика России будет расти в темпе около 2% в год, считают во ВШЭ.

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что в современной России уровень жизни на 20% выше по сравнению с СССР. «Секрет фирмы» обратился к экономистам с просьбой прокомментировать это заявление. Большинство из них согласились, что уровень вырос, но не знают, как его считали. При этом депутат Госдумы, экономист Михаил Делягин раскритиковал заявление Кудрина — по его словам, глава Счётной палаты «не умеет пользоваться калькулятором».

«Сейчас примерно на 20% уровень жизни выше, чем в Советском Союзе. В нулевые годы, когда я был вице-премьером, с 2000 по 2011 год, уровень жизни в стране вырос в три раза», — заявил Кудрин.

По его словам, Россия начинала с очень низкого уровня жизни в 1990-х годах. При этом Кудрин гордится тем, «что, будучи вице-премьером, способствовал признанию России всеми международными организациями как страны с рыночной экономикой».

Ранее, в июле 2021 года, Кудрин говорил, что уровень жизни в России на 30% выше, чем в СССР.

«Примерно в 2004–2006 годах восстановился средний уровень жизни советского гражданина. И в этом смысле мы сейчас как бы чуть-чуть пошли дальше. Примерно на 30% сейчас мы живём лучше, чем средний советский гражданин. В среднем!» — сказал тогда он.

«Не умеет пользоваться калькулятором»

«Вот что бывает с человеком, который не умеет пользоваться калькулятором. Во-первых, рост реальных доходов или замедление снижения доходов населения после 1992 года вызвано тотальным занижением инфляции. Если господин Кудрин не знает, что официальная инфляция в разы меньше реальной, это доказывает его безграмотность. Надо понимать, что официальная статистика безбожно приукрашивает реальность», — заявил депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия — За Правду» Михаил Делягин.

По мнению экономиста, если даже по официальной статистике доходы населения выше советских на 20%, то в реальности они ощутимо ниже.

«При советской власти люди получали большую часть благ бесплатно или почти бесплатно. Люди ездили за три копейки на трамвае, получали бесплатные квартиры, ездили в санаторий — это всё было в общественном фонде потребления. И 300 рублей при советской власти означает значительно больше, чем их полный эквивалент сегодня. Потому что то, что при СССР было бесплатно, теперь стоит денег, и мы сильно переплачиваем», — заявил Делягин.

Парламентарий считает, что даже если сейчас доходы граждан действительно выше на 20%, чем при советской власти, то из-за потери бесплатных услуг уровень жизни упал.

«При советской власти была очень низкая дифференциация доходов, почти как в Скандинавии. А сейчас она очень высокая, почти как в Китае. Соответственно, когда мы сравниваем средний уровень жизни, то понимаем, что обогащение олигархов сопровождается обнищанием миллионов людей. Сейчас у большинства уровень реальных доходов будет такой же, как в 2021 году. Это значит, что большинство обеднеет. А олигархическое меньшинство будет обогащаться. Но это Кудрин игнорирует», — отметил парламентарий.

«Противоречивые заключения»

«Я думаю, что это личное мнение Кудрина, он не давал методологию расчёта. Но то, что уровень выше, — это однозначно правильно. Но я не уверен насчёт 20%. Если ты говоришь о 20%, значит, есть какой-то расчёт. Ведь уровень жизни определяется реальными располагаемыми доходами, качеством жизни, смертностью и рождаемостью. Есть масса индикаторов», — считает директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Экономист заявил, что не знает методику подсчёта, которую использовал Кудрин, но согласен с тем, что сейчас уровень жизни выше, чем в СССР.

«Поймите, СССР — это разные периоды. Были и голодоморы, и брежневский застой, и сталинская индустриализация. Трудно сравнивать подобные вещи. Но тактически я согласен с Кудриным. Если брать доходы, уровень благосостояния, занятость, то эти показатели сегодня значительно выше», — рассказал Остапкович.

Он добавил, что экономика СССР была второй в мире, а нынешняя Россия по номинальному ВВП занимает 11-е место на планете. Поэтому экономист затруднился подтвердить оценку Кудрина: «Иногда первые лица делают абсолютно противоречивые заключения, этот показатель подсчитать невозможно».

С ним согласен и историк Сергей Прудовский.