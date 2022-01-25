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35 минут назад

Богатейший человек Китая дал России один совет

Богатейший человек Китая, основатель криптобиржи Binance Чанпэн Чжао посоветовал России отказаться от запрета на майнинг и свободное обращение криптовалют. Об этом пишет «Лента.ру».

По мнению Чжао, которое он высказал в ходе организованной РБК конференции, России стоит сосредоточиться на грамотном регулировании рынка, а не вводить запреты.

«Регулирование необходимо для здорового роста отрасли, сейчас она является очень важной для любой экономики. Если страна не принимает криптовалюту, то теряет возможность для динамики и развития», - уверен он.

Минфин выступил против запрета криптовалюты

При этом основатель Binance назвал криптовалюты «лучшей формой денег», которая в будущем позволит оказывать услуги в любой отрасли экономики.

Ранее Центробанк России предложил жесткое регулирование российского рынка криптовалют, в том числе введение запрета на большинство операций с ними - майнинг, выпуск, обращение, обмен.

Эта инициатива подверглась резкой критике со стороны основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. По его мнению, запрет криптовалют, предложенный регулятором, «приведет к оттоку из страны IT специалистов и уничтожит ряд отраслей высокотехнологичной экономики».

Экономика,Видео,Павел Дуров,Центральный банк России,Минфин,РБК,Lenta.ru,
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