Богатейший человек Китая, основатель криптобиржи Binance Чанпэн Чжао посоветовал России отказаться от запрета на майнинг и свободное обращение криптовалют. Об этом пишет «Лента.ру».

По мнению Чжао, которое он высказал в ходе организованной РБК конференции, России стоит сосредоточиться на грамотном регулировании рынка, а не вводить запреты.

«Регулирование необходимо для здорового роста отрасли, сейчас она является очень важной для любой экономики. Если страна не принимает криптовалюту, то теряет возможность для динамики и развития», - уверен он.

При этом основатель Binance назвал криптовалюты «лучшей формой денег», которая в будущем позволит оказывать услуги в любой отрасли экономики.

Ранее Центробанк России предложил жесткое регулирование российского рынка криптовалют, в том числе введение запрета на большинство операций с ними - майнинг, выпуск, обращение, обмен.