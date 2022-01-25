Новые санкции, которые предложили США союзникам, могут затронуть экспорт сырья и вооружений из России; предполагаемый ущерб для РФ в таком случае составит более 50 млрд долларов. Об этом сообщила во вторник газета Bild со ссылкой на собственные источники.

По ее информации, такие планы представил в Берлине две недели назад директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс. США предлагают перекрыть для России торговые пути, блокировать поставки сырья и оружия. Кроме того, предполагается в значительной мере сократить численность персонала российских диппредставительств в западных государствах.

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Вашингтон добивается от Германии, чтобы Берлин взял на себя "ведущую роль в блокаде" поставок сырья, в том числе запуска "Северного потока - 2". В США раздражены тем, что ведомство федерального канцлера и социал-демократы заявили, что не хотят в принципе отказываться от проекта, несмотря на давление, оказываемое из-за океана.

По данным издания, Берлин заверил США, что в случае вторжения на Украину российский газ не пойдет по "Северному потоку - 2".

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что пока газопровод «Северный поток — 2» не запущен, он является рычагом давления для Соединенных Штатов и Германии. Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок, передает РИА «Новости».

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«Пока по «Северному потоку — 2» не идет газ, он является рычагом давления в интересах Германии, США и наших союзников, но не для России», — сказал Блинкен.

Он также указал, что Вашингтон и ранее выступал против строительства данного трубопровода.

Ранее Депутат бундестага от Социал-демократической партии ФРГ (СДПГ) Ральф Штегнер заявил, что для запуска «Северного потока — 2» нет каких-либо препятствий, необходимо лишь выполнить ряд требований.

До этого газета Financial Times писала, что вопрос о запуске «Северного потока — 2» стал причиной раскола в правительстве Германии. Газопровод уже вбил клин между ФРГ и США, а теперь на фоне украинской проблематики стал яблоком раздора уже внутри самой Германии. Противники проекта в руководстве страны убеждены, что газопровод увеличит зависимость Европы от российских энергоносителей. Поддержали проект в значительной степени левоцентристские политические силы, против высказались «зеленые».

Традиционно выступающие за дружеские отношения с Россией социал-демократы отмечают важность российского проекта для немецкой промышленности.

«Северный поток — 2» предполагал строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии — от порта Усть-Луга в Ленинградской области до Грайфсвальда. Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ, а также Украина.

В случае эскалации ситуации вокруг Украины Россию ожидает «катастрофа», заявил президент США Джо Байден на пресс-конференции, посвящённой первой годовщине его президентства. По его словам, если подобное произойдёт, русским придётся заплатить «большую цену», сообщает РИА Новости.

Это будет катастрофой для России, если они дальше будут завоёвывать Украину, — сказал Байден.

В качестве одного из главных вариантов санкций Байден объявил невозможность для российских банков проводить операции с долларом.

Если они вторгнутся, они заплатят. Их банки не смогут иметь дело с долларом, — сказал он.

По мнению Байдена, осознание подобной угрозы должно повлиять на дальнейшие действия президента РФ Владимира Путина.

Потому что он никогда не видел таких санкций, как те, что я пообещал ввести, если он совершит этот шаг, — объяснил американский лидер.

При этом руководитель США убеждён, что российский коллега не хочет настоящей войны, но «проверяет» Запад в ситуации с Украиной.

Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях».

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Россия может напасть на Украину в любой момент, что кризис создал президент России Владимир Путин, собрав «сто тысяч российских военных вдоль границ Украины».

Президент США Джо Байден предпочитает молча дождаться завершения и запуска «Северного потока — 2», чтобы сохранить тесные связи с Берлином. Об этом пишет колумнист чешского издания Forum24 Мартин Йирушек.

По его словам, президент США с самого начала относится к проекту негативно, но на деле не предпринимает никаких конкретных мер, чтобы помешать его запуску.

«Текущая ситуация говорит о том, что администрация Байдена хочет, так сказать, «переждать» эту проблему, чтобы потом она больше не отягощала отношения между США и ФРГ», — утверждает Йирушек.

По его словам, США считают главным системным вызовом для себя не Россию, а Китай. Чтобы получить поддержку Берлина против КНР, Штатам необходимо решить вопрос и трения с союзником по вопросу газопровода.

Ранее премьер Баварии и один из лидеров партии Христианско-социальный союз Маркус Зедер выступил против ужесточения санкций к России и проекту газопровода «Северный поток — 2».

По его словам, сейчас санкции малоэффективны, и с другой стороны — они повредили бы самой Европе. В качестве возможных примеров он привел исключение России из финансовой системы SWIFT, закрытие «Северного потока — 2», прекращение всех поставок российского газа.

Украина уличила Германию в ошибке насчет «Северного потока – 2». Если этот российский газопровод будет запущен в эксплуатацию, то цены на газ вырастут, пугает Германию глава оператора украинской трубы Сергей Макогон – и даже приводит аргументы в пользу такого вывода. Откуда такая логика и в чем ее слабость?

Запуск в эксплуатацию «Северного потока – 2» приведет к росту цен на газ в Германии. Такое необычное заявление в интервью немецкому изданию Die Welt сделал Сергей Макогон, глава компании «Оператор ГТС Украины», которая управляет украинской трубой, передает DW.

Он уверяет, что Германия якобы ошиблась, что ей следует понять, что через «Северный поток – 2» Россия не будет поставлять дополнительные объемы газа, как это когда-то планировалось, что как только «Северный поток – 2» начнет работу, украинская труба больше не будет использоваться.

«Газпром будет контролировать все доступы, и тогда цены поднимутся, в том числе в Германии», – предостерегает представитель Украины. В доказательство он приводит снижение объемов прокачки через Украину в январе. По его словам, украинские газопроводы сейчас задействованы лишь на 20%: Россия оплатила транзит на 110 млн кубометров в день, но прокачивает всего 50 млн. «Это лишено смысла в то время, когда объемы газодобычи в России выросли, а спрос на газ в Европе на очень высоком уровне», – возмущается Макогон.

Однако логика управляющего украинской трубой трещит по швам, Макогон жонглирует фактами так, чтобы показать Газпром в черном свете.

Во-первых, изначально не было речи о том, что по «Северному потоку – 2» будут идти новые объемы газа в Европу, новых контрактов на поставку новых объемов подписано не было, напоминает эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Наоборот, этот газопровод вместе с «Турецким потоком» (а до этого был проект «Южного потока») с самого начала строили для того, чтобы забрать на себя прокачку тех объемов, которые идут транзитом через Украину. Цель Газпрома была в том, чтобы исключить посредника (Украину) между продавцом (Газпромом) и покупателем (европейцами). Ее никто не скрывал, и все европейские партнеры, которые поддержали проект и дали Газпрому кредиты, об этом прекрасно знали. Поэтому заявление Макогона, что Германия якобы об этом не догадывается и ошибается в этом, не выдерживает критики.

Во-вторых, Макогон зря беспокоится о Германии. Самой Германии и другим европейским покупателям газа у Газпрома в рамках контрактов вообще без разницы, по какому маршруту попадает к ним российское топливо, говорит Юшков. Для них это не играет никакой экономической роли: и цена, и объемы поставок зависят от контрактных условий, а не от маршрута доставки. Только в рамках экологической повестки ЕС, Брюсселю логичней было бы выбрать не украинский маршрут, а как раз «Северный поток – 2». Потому что эта труба имеет более короткую протяженность по российской территории, является технологически более современной, расходует меньше топлива для прокачки газа и, соответственно, выбрасывает в атмосферу меньше парниковых газов, чем морально и технически устаревший советский газопровод на территории Украины.

Маршрут поставки важен для Газпрома. «Северный поток – 2» экономически использовать намного выгодней, чем украинскую трубу. Это более короткий и быстрый маршрут, а также плата за транспортировку уходит не сторонней украинской компании, а самому Газпрому, как владельцу трубы. «Впервые у Газпрома появится возможность выбирать маршрут поставки газа, а Украина перестанет быть безальтернативным поставщиком», – говорит Юшков.

Для Украины ситуация тоже, конечно, меняется. Хотя до 2024 года Украина продолжит получать от Газпрома деньги за транзит, даже если физического транзита российского газа не будет и весь объем с украинского маршрута перейдет на «Северный поток – 2». С другой стороны, это создает проблемы для обеспечения газом самих украинских потребителей. «Украина отбирает часть газа в транзитной трубе на востоке страны и сразу направляет на собственное потребление. А аналогичные объемы газа добавляют в трубу на западе страны, где есть собственная добыча газа и подземные хранилища газа. Сколько вошло в украинскую трубу, столько должно выйти из нее. Без физического транзита российского газа Киеву придется перестраивать всю газовую систему страны. Чтобы газ, добываемый на западе и покупаемый в Европе, можно было гнать в другую сторону – с запада на восток», – говорит эксперт ФНЭБ.

Третье манипулирование фактами украинским чиновником: запуск в эксплуатацию «Северного потока – 2» никак не приведет к росту цен на газ, хотя Макогон пытается убедить Германию в обратном.

Однако выше уже выяснили, что фундаментально смена маршрута никак не отражается на объемах поставок, и цены в контрактах Газпрома в основном зависят от цен на спотовых биржах, а не от маршрута.

В теории запуск «Северного потока – 2» не должен и снижать цены на газ, то есть в принципе как-то влиять на них. Однако энергетический кризис в Европе и политизация российского газопровода (он стал объектом противостояния Запада с Россией) сделали «Северный поток – 2» потенциальным выходом из кризиса.

«Теоретически, если представить, что «Северный поток – 2» неожиданно сейчас запустят, то уже на уровне новостей это приведет к снижению цен на газовые фьючерсы и на газ на спотовом рынке Европы. Потому что биржевые трейдеры тоже политизированы, они считают, что Газпром не будет поставлять больше газа через Украину, а вот через «Северный поток – 2» – будет. Плюс они надеются, что благодаря запуску трубы, Газпром сможет больше продавать через электронную торговую площадку, и тем самым увеличатся объемы поставок. Иными словами, запуск «Северного потока – 2» может вызвать психологическую реакцию успокоения в Европе, хотя фундаментально это ничего не изменит на рынке», – объясняет Игорь Юшков.

Однако Макогон забывает, что это не Газпром решает, сколько поставлять газа в Европу, а сами европейцы. «Судя по данным Газпрома, в январе объем прокачки снизился не только по украинскому маршруту, как жалуется «Оператор ГТС Украины», но и по газопроводу «Ямал – Европа» в Польшу, и даже по «Северному потоку – 1». Скорее всего, европейцы снизили текущий импорт газа, так как он дорогой, и предпочитают больше газа качать из подземных хранилищ, куда он был закачан ранее по более низкой цене», – объясняет собеседник. Проблема в том, что подземные хранилища в Европе в этом сезоне слишком быстро истощаются. Поэтому, считает Юшков, уже в феврале возможности европейцев по откачке газа из ПХГ существенно снизятся, им придется снова увеличить импорт газа, и тогда данные по его прокачке из России вырастут по всем газопроводам.

Если бы «Северный поток – 2» был запущен сейчас, то Газпром как минимум смог бы отправить по нему дополнительный газ для закачки в собственные европейские хранилища. Это тоже успокоило бы биржи и европейских покупателей, так как подстраховало бы ситуацию в феврале–марте. Однако из-за бюрократических процедур российский газопровод получит сертификаты на эксплуатацию не раньше лета, а скорее ближе к осени 2022 года.

Поставки газа из России в Европу могут сократиться на «неопределенный срок» при введении санкций против «Северного потока — 2» из-за конфликта между Москвой и Киевом. Об этом предупредили аналитики Goldman Sachs, передает Bloomberg.

По мнению аналитиков, цены на газ также могут на некоторое время вернуться к рекордным уровням середины декабря или даже превысить эти показатели, если произойдет эскалация конфликта между Россией и Украиной.

В Goldman Sachs считают, что газопровод «Северный поток — 2» начнет работу во втором квартале 2022 года. Однако задержки в процессе сертификации приведут к отсрочке ввода трубопровода в эксплуатацию до конца года или даже до начала 2023-го.

В исследовании отмечается, что Брюссель не должен заблокировать поставки российского газа, так как европейский регион испытывает серьезный кризис. При этом снижение поставок газа из России, которое началось в середине 2021 года, может продолжиться до лета 2022 года.

Если поставки газа из России нормализуются, напряженность на европейском газовом рынке все равно сохранится в ближайшие несколько лет. Ситуация может измениться лишь к 2025 году, когда в регионе заработают несколько заводов по сжижению газа, считают в Goldman Sachs.

24 января чиновники в правительстве Великобритании заявили, что Россия может «шантажировать» Запад своими ресурсами и сократить поставки газа в Европу в случае введения Западом санкций на фоне ситуации на Украине.

Соединенные Штаты ведут переговоры с Катаром о поставках дополнительных объемов газа в Европу в случае якобы возможного вторжения РФ на Украину. Как сообщила в субботу газета Financial Times, Вашингтон также обсуждает этот вопрос с рядом других стран - экспортеров газа.

"Мы пытаемся понять, что можно сделать, чтобы подготовиться к такому развитию событий, особенно с учетом холодного времени года и крайне низких запасов [природного газа в европейских хранилищах], - заявил изданию высокопоставленный источник в американской администрации. - Мы обсуждаем, что на рынке можно перенаправить, что может нам помочь, <...> что можно подготовить к отправке на случай, если или когда кризис обострится".

По словам другого собеседника издания, с Дохой обсуждается возможность "обеспечить долгосрочные гарантии энергетической безопасности за счет поставок СПГ, особенно с учетом того, что Катар значительно увеличит производство СПГ в ближайшие несколько лет".

При этом собеседники издания признают, что в краткосрочной перспективе значительно нарастить поставки СПГ в Европу будет крайне непросто из-за повышенного спроса на газ по всему миру. Однако ожидается, что Катар может быть готов перенаправить свои танкеры с СПГ в Европу в случае ЧП, которым может стать война на Украине.

"Волшебной палочки нет. Все это очень сложно и запутано. Мы занимаемся организацией с учетом того, как работает рынок, как работают коммерческие условия поставок и сфера грузоперевозок", - добавил собеседник издания.