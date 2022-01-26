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1 час назад

Bloomberg: Германия пытается исключить санкции против РФ в энергетике

США в рамках санкций против России из-за ситуации вокруг Украины рассматривают возможность блокады поставок в Европу российского сырья. Германия обеспокоена этим и настаивает на исключениях в ограничениях для энергетического сектора, сообщает Bloomberg.

Германия выступила против антироссийских санкций в энергетике
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Агентство со ссылкой на источники утверждает, что обсуждение санкций в других странах западной Европы показывает возможность их согласования с США с условием исключения для энергетического сектора.

При этом Германия не против ввода других санкций в случае российской «агрессии». Так, Берлин может подписать пакет санкций, в который войдут ограничения на импорт из России некоторых металлов и химикатов, а также ограничения на экспорт некоторых предметов роскоши и высокотехнологичных товаров. Товары двойного назначения также окажутся в списке новых санкций, как и дополнительные ограничения, касающиеся госдолга и ограничения рынка капитала для государственных предприятий.

Германия даже согласна ввести запреты на поездки и замораживание активов крупных бизнесменов, ограничения на инвестиции в Россию, подчёркивает Bloomberg.

Ранее стало известно, что некоторые страны ЕС при обсуждении ограничений в отношении России попросили сделать исключения для некоторых российских банков. Также речь идёт об исключениях для уже подписанных договоров и транзакций. Евросоюз сейчас работает над мерами, которые могут затронуть возможность России конвертировать валюту, ограничат экспорт, импорт и доступ к ключевым технологиям.

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