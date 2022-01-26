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2 часа назад

США пригрозили России серьезными проблемами из-за Украины

Экономику России в случае нападения на Украину ждут масштабные финансовые проблемы, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя Госдепа США Неда Прайса.

США пригрозили России серьезными проблемами из-за Украины
Фото: ReutersReuters

«Не только мы предупреждаем о сильном общем ответе. Финансовые рынки, частный сектор принимают к сведению события», — заявил он.

Как отметил дипломат, российская фондовая биржа показала худший результат за последний год, однако это «не идет ни в какое сравнение с тем, что произойдет с экономикой РФ в случае нападения на Украину», предупредил Прайс. Он подчеркнул, что американские ограничительные меры являются не наказанием, а способом сдерживания Москвы, так как Вашингтон надеется решить спорные вопросы с РФ при помощи дипломатии.

Тем временем американский президент Джо Байден подтвердил возможное введение санкций в отношении российского лидера Владимира Путина. Это произойдет в случае нападения РФ на Украину. Глава Белого дома утвердительно ответил на вопрос о том, видит ли он возможным введение ограничений лично против Путина в случае вторжения российских войск на Украину. Также президент США признал, что эскалация вокруг Украины может изменить мир.

«Если силы двинутся туда, это будет самым крупным вторжением со времен Второй мировой войны. Это изменит мир», — сказал Байден.

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