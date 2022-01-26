США пригрозили России серьезными проблемами из-за Украины

Экономику России в случае нападения на Украину ждут масштабные финансовые проблемы, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя Госдепа США Неда Прайса.

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«Не только мы предупреждаем о сильном общем ответе. Финансовые рынки, частный сектор принимают к сведению события», — заявил он.

Как отметил дипломат, российская фондовая биржа показала худший результат за последний год, однако это «не идет ни в какое сравнение с тем, что произойдет с экономикой РФ в случае нападения на Украину», предупредил Прайс. Он подчеркнул, что американские ограничительные меры являются не наказанием, а способом сдерживания Москвы, так как Вашингтон надеется решить спорные вопросы с РФ при помощи дипломатии.

Тем временем американский президент Джо Байден подтвердил возможное введение санкций в отношении российского лидера Владимира Путина. Это произойдет в случае нападения РФ на Украину. Глава Белого дома утвердительно ответил на вопрос о том, видит ли он возможным введение ограничений лично против Путина в случае вторжения российских войск на Украину. Также президент США признал, что эскалация вокруг Украины может изменить мир.