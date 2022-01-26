Украине предрекли «ком катастроф»

Политолог Андрей Ермолаев заявил, что Украина накапливает ком катастроф на год вперед. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Наш". По его словам, Украина может пройти отопительный сезон, но высокие цены на энергоносители и иные уже накопившиеся проблемы неконкурентоспособной ее промышленность, и уже в течение года она это почувствует.