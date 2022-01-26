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1 час назад

Киевский политолог Ермолаев предупредил, что на Украине нарастает "ком катастроф"

Политолог Андрей Ермолаев заявил, что Украина накапливает ком катастроф на год вперед. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Наш". По его словам, Украина может пройти отопительный сезон, но высокие цены на энергоносители и иные уже накопившиеся проблемы неконкурентоспособной ее промышленность, и уже в течение года она это почувствует.

Украине предрекли «ком катастроф»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Мы тяжелое холодное время проживаем пока без этих катастроф, но мы накапливаем вот этот ком катастроф на целый бюджетной год", — утверждает Ермолаев.

Ранее мэр украинского города Шостка в Сумской области Николай Нога заявил, что цена на газ в новом отопительном сезоне является "безумной". Как считает градоначальник, в 2022 году отопительный сезон в городе идет непросто.

"Отопительный сезон чрезвычайно сложный, цена на газ безумная... Тарифы остались прежними, но ввели дополнительные платежи за транспортировку, обогрев", — объяснил Нога.

По словам главы города, именно проблема вокруг стоимости газа сейчас заботит население. Нога обратил внимание, что теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) в Шостке самая мощная на территории Сумской области и рассчитана на серьезные нагрузки.

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