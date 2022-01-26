ФРГ выдвинула требования к санкциям против России

Германия требует, чтобы возможные санкции против России из-за Украины не коснулись энергетического сектора. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на соответствующие документы.
Власти ФРГ настаивают на этом исключении для энергетического сектора в случае блокировки доступа российских банков к расчетам в долларах. Берлин опасается, что без подобного исключения для энергетического сектора поставки в Европу окажутся под угрозой. Однако, как уточнил собеседник Bloomberg, предлагаемые исключения не предотвратят возможные меры против газопровода «Северный поток-2».
Германия готова подписать пакет санкций, предполагающий заморозку активов и запрет на операции для ряда российских банков, ограничения на импорт из России некоторых металлов, ограничения на экспорт некоторых предметов роскоши и высокотехнологичных товаров. В то же время в Берлине считают, что такие меры, как заморозка российских активов и запрет на проведение транзакций с российскими банками, ударят по финансовым институтам Германии и экономике Европы.
По данным Bloomberg, позицию Германии поддерживают и другие страны Западной Европы. Некоторые из них считают нужным сделать переходный период между введением санкций и началом их реализации или исключить ограничительные меры для уже заключенных контрактов.
В последнее время со стороны Запада все чаще появляются заявления о якобы готовящемся вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. Песков отметил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.