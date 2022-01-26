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1 час назад

В США задумали обрушить российский рубль

США готовы ввести экспортные ограничения на критически важные сектора российской экономики, что может заметно ударить по рублю. Это произойдёт, если Россия введёт войска на Украину, о такой возможности развития конфликта уже несколько месяцев сообщают западные СМИ. В администрации президента Джо Байдена также работают над мерами, которые помогут смягчить рыночные потрясения, если Россия начнёт удерживать поставки энергоресурсов.

Об этом The Wall Street Journal рассказали американские чиновники. В Белом доме планируют запретить экспорт в Россию продуктов, использующих микроэлектронику на основе американского оборудования, программного обеспечения и некоторых технологий.

Чиновники сообщили, что их цель — ударить по критически важным российским промышленным секторам, таким как искусственный интеллект, квантовые вычисления и аэрокосмическое производство. В США уверены, что Россия не обладает необходимыми технологиями, поэтому не сможет самостоятельно заменить нужные компоненты.

«Варианты экспортного контроля, которые мы рассматриваем вместе с нашими союзниками и партнёрами, довольно сильно ударят по стратегическим амбициям (президента России Владимира) Путина по индустриализации своей экономики, и это подорвёт области, которые важны для него», — сказал высокопоставленный чиновник администрации.

Все эти санкции должны сильно ослабить рубль, уверены в администрации президента США. Российская валюта уже теряет свои позиции. 24 января курс доллара взлетел до максимума с ноября 2020 года, достигнув 79 рублей. Курс евро превысил 89 рублей. Падение рубля происходит на фоне геополитических рисков.

США начали искать альтернативу российскому газу для ЕС

Ранее уже сообщалось, что США планируют ограничить экспорт в Россию продвинутых технологий в сфере искусственного интеллекта, квантовых вычислений, обороны, аэрокосмической промышленности и других ключевых областей.

«Экспортный контроль лишит Россию того, в чем Россия нуждается и не может просто заместить», — рассказывали тогда в Белом доме.

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