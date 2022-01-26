США готовы ввести экспортные ограничения на критически важные сектора российской экономики, что может заметно ударить по рублю. Это произойдёт, если Россия введёт войска на Украину, о такой возможности развития конфликта уже несколько месяцев сообщают западные СМИ. В администрации президента Джо Байдена также работают над мерами, которые помогут смягчить рыночные потрясения, если Россия начнёт удерживать поставки энергоресурсов.

Об этом The Wall Street Journal рассказали американские чиновники. В Белом доме планируют запретить экспорт в Россию продуктов, использующих микроэлектронику на основе американского оборудования, программного обеспечения и некоторых технологий.

Чиновники сообщили, что их цель — ударить по критически важным российским промышленным секторам, таким как искусственный интеллект, квантовые вычисления и аэрокосмическое производство. В США уверены, что Россия не обладает необходимыми технологиями, поэтому не сможет самостоятельно заменить нужные компоненты.

«Варианты экспортного контроля, которые мы рассматриваем вместе с нашими союзниками и партнёрами, довольно сильно ударят по стратегическим амбициям (президента России Владимира) Путина по индустриализации своей экономики, и это подорвёт области, которые важны для него», — сказал высокопоставленный чиновник администрации.

Все эти санкции должны сильно ослабить рубль, уверены в администрации президента США. Российская валюта уже теряет свои позиции. 24 января курс доллара взлетел до максимума с ноября 2020 года, достигнув 79 рублей. Курс евро превысил 89 рублей. Падение рубля происходит на фоне геополитических рисков.

Ранее уже сообщалось, что США планируют ограничить экспорт в Россию продвинутых технологий в сфере искусственного интеллекта, квантовых вычислений, обороны, аэрокосмической промышленности и других ключевых областей.