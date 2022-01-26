Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
-5° в 
USD 78.64EUR 88.93
Войти в почту
1 час назад

Австралия заявила о готовности поставлять газ в Европу вместо России

Федеральный министр природных и водных ресурсов Австралии Кит Питт заявил о готовности страны доставлять сниженный природный газ (СПГ) в Европу в случае сокращения поставок российского газа. Об этом сообщает The Australian.

«Австралийские экспортеры сжиженного газа — это ведущие мировые компании, надежные поставщики, <…> способные поставлять энергию по всему миру», — сказал министр.

По его словам, Австралия может удовлетворить растущий мировой спрос и оставаться надежным поставщиком СПГ.

Соответствующее заявление Питт сделал после сообщений о том, США ведут переговоры с крупными компаниями-производителями энергоносителей по всему миру о возможности поставок в Европу дополнительного газа в случае предполагаемого «вторжения» России на Украину и срыва поставок.

США начали искать альтернативу российскому газу для ЕС

По данным The Australian, в соответствующие переговорах участвовали представители австралийских газодобывающих и газоперерабатывающих компаний, а также ряд министров федерального правительства Австралии.

С осени прошлого года в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения неоднократно отвергали.

Последние новости
28
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители