Россия начала резко сокращать валютные резервы в долларах, при этом США делают все возможное, чтобы подорвать доверие к американской валюте, заявил глава МИД Сергей Лавров в ходе выступления в Госдуме .

Лавров отметил, что в сокращении зависимости от доллара активно помогают американцы, «потому что делают почти все возможное, чтобы подорвать доверие к этой валюте, сделать ее рискованной для международных расчетов не только для России, но и для любой страны мира», передает ТАСС.