Эксперт оценил, что мешает остановить вывод капитала из России

По признанию члена совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике Торгово-промышленной палаты (ТПП) Дмитрия Любомудрова, он полностью согласен с оценкой коллеги-экономиста, члена президиума Столыпинского клуба Владислава Жуковского по вывозу капитала из России.

Ранее Владислав Жуковский сообщил, что по его оценкам банками, компаниями, физическими лицами, чиновниками и олигархами только за прошлый год было вывезено из России 72 миллиарда долларов. «Это рекордный вывоз с 2014 года, соответствующий 5,5 триллиона рублей, то есть, четверти федерального бюджета. И это только официально, что прошло по финансовому счету платежного баланса», - рассказал он.

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Дмитрий Любомудров напомнил, что когда в прошлом году схожие расчеты делал академик Сергей Глазьев, то его оценка бегства капитала за 30 лет достигла одного триллиона долларов, причем по весьма консервативным подсчетам.

«Я не вижу смысла заниматься сейчас бухгалтерией, а предпочел бы остановиться на природе этого явления. Дело в том, что эта схема была придумана нашими зловредными врагами, когда часть оборотных средств отечественных предприятий проходят через западные механизмы, через оффшоры. В таком виде финансовая система была выстроена еще в 90-е годы, но, к сожалению, остается до сих пор. Все оффшоры - все в англо-саксонской законодательной практике, и по сути, под их управлением», - подчеркивает собеседник «Свободной прессы».

Он пояснил, что за исключением внутренних оборотных средств, которые вращаются в России, многие компании и корпорации выводят средства за границу: «Дальше там деньги накапливаются, к ним присовокупляют кредиты, полученные на Западе, и затем ввозят эти средства в Россию. Постулат этой экономической теории таков, что инвестиционные вложения все должны быть западные, что Россия, словно колония, не имеет права на собственный инвестиционный контур. Вот откуда эти огромные цифры».

То, что сейчас происходит, по мнению Дмитрия Любомудрова, является ограблением государства, а те, кто занимается выводом средств за рубеж - преступники.