Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
-6° в 
USD 78.94EUR 89.15
Войти в почту
25 минут назад

На Украине заявили о новом «газовом» обмане

«Нафтогаз» пытает заставить население поверить в то, что в стране есть необходимые резервы газа, однако сам импортирует по паре сотен миллионов кубов в месяц. Об этом в своем блоге на сайте «Корреспонент.нет» сообщил соучредитель Фонда энергетических стратегий Юрий Корольчук, передает РИА Новости.

На Украине заявили о новом «газовом» обмане
Фото: ТАССТАСС

«"Нафтогаз" оптимистично и радостно отчитывается об импорте 300 миллионов кубических метров газа в феврале и еще столько же в марте. Дожили! Хвастаться импортом газа, которого хватает украинцам на два дня зимы», — отметил эксперт.

При этом он добавил, что с начала года Украина уже дважды «потеряла сознание», когда отбор газа достиг критического уровня из-за высокой стоимости топлива и морозов. Корольчук не верит в то, что Украине удастся избежать дефицита энергоносителя, если потребление превысит 135 миллионов кубометров.

«В этой ситуации перспектива отключения от газоснабжения промышленных, а также тепло- и энергогенерирующих компаний выглядит более чем реальной», — заключил он.

Ранее лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что власти Украины обманывают своих граждан, утверждая, что Киев отказался от газа из России и получает его из Европы. Она утверждала, что власти соорудили фиктивную трубу, но «газ шел русский».

24 января президент Украины Владимир Зеленский высказался о запасах газа в стране. По его словам, страна спокойно пройдет весь отопительный сезон, поскольку в ПГХ страны достаточно газа и угля.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители