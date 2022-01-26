На Украине заявили о новом «газовом» обмане

«Нафтогаз» пытает заставить население поверить в то, что в стране есть необходимые резервы газа, однако сам импортирует по паре сотен миллионов кубов в месяц. Об этом в своем блоге на сайте «Корреспонент.нет» сообщил соучредитель Фонда энергетических стратегий Юрий Корольчук, передает РИА Новости.

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«"Нафтогаз" оптимистично и радостно отчитывается об импорте 300 миллионов кубических метров газа в феврале и еще столько же в марте. Дожили! Хвастаться импортом газа, которого хватает украинцам на два дня зимы», — отметил эксперт.

При этом он добавил, что с начала года Украина уже дважды «потеряла сознание», когда отбор газа достиг критического уровня из-за высокой стоимости топлива и морозов. Корольчук не верит в то, что Украине удастся избежать дефицита энергоносителя, если потребление превысит 135 миллионов кубометров.

«В этой ситуации перспектива отключения от газоснабжения промышленных, а также тепло- и энергогенерирующих компаний выглядит более чем реальной», — заключил он.

Ранее лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что власти Украины обманывают своих граждан, утверждая, что Киев отказался от газа из России и получает его из Европы. Она утверждала, что власти соорудили фиктивную трубу, но «газ шел русский».