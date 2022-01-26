В Европе оценили готовность России к новым санкциям

Россия хороша подготовлена к новым экономическим санкциям Запада, от них больше пострадает ЕС. Об этом говорится в зимнем прогнозе Венского института международных экономических исследований, выдержки из которого приводит австрийское издание Salzburger Nachrichten.

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«В нашем прогнозе мы исходим из эскалации между Россией и Западом с последующим введением взаимных экономических санкций. Они коснутся обе стороны, но не остановят в целом восстановление экономики Восточной Европе», — приводятся в материале слова заместителя директора WIIW и ведущего автора зимнего прогноза Ричарда Гривсона.

По его словам, в 2023 году российская экономика вырастет всего на 1,5%. Гривсон отметил, что в исследовании учитывали лишь последствия возможного конфликта из-за Украины, а не вторжения на ее территорию. При этом замдиректора WIIW уверен, что санкции не заставят Россию пойти на уступки.

«Консервативная денежно-кредитная и фискальная политика позволила РФ накопить значительные валютные резервы в размере 630 миллиардов долларов США. Валовые валютные резервы, включая золото, составляли около 40% ВВП России по состоянию на ноябрь 2021 года, а внешний долг был низким», — говорится в материале.

Исходя из этого, по мнению Гривсона, противостояние с РФ может сильнее ударить по ЕС.

«Если вооруженный конфликт действительно произойдет, и без того высокие цены на природный газ и нефть взлетят до небес и еще больше подогреют инфляцию», — добавил он.