Путин подписал закон о штрафах за перевозку по России табачной продукции без маркировки

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который вводит штрафы за перевозку по стране немаркированных в соответствии с российским законодательством партий табачной продукции, а также ужесточает ответственность за перевозку немаркированного алкоголя.

Кодекс РФ об административных правонарушениях дополняется санкциями за перемещение физическим лицом по стране немаркированной табачной продукции и изделий, в том числе являющихся товаром Евразийского экономического союза. Исключение составит перевозка совершеннолетними гражданами не более 200 сигарет, 50 сигар и 250 г табака или всех этих изделий в ассортименте общим весом не более 250 г на одного человека.

Штраф за перевозку продукции свыше этих норм для физических лиц составит от 15 тыс. до 25 тыс. рублей с конфискацией продукции. Рассмотрение таких дел отнесено к компетенции судей, а составление протоколов - к полномочиям полиции.

Кроме того, закон повышает штрафы за оборот немаркированной алкогольной или табачной продукции. Они составят от 10 тыс. до 20 тыс. рублей для граждан (сейчас от 4 тыс. до 5 тыс. рублей), от 30 тыс. до 50 тыс. рублей для должностных лиц (сейчас от 10 тыс. до 15 тыс. рублей) и от 300 тыс. до 500 тыс. рублей для юридических лиц (сейчас от 200 тыс. до 300 тыс. рублей).

Усиливается и административная ответственность за производство либо ввод в оборот немаркированной алкогольной и табачной продукции, а также за эти действия с нарушением правил маркировки. Для должностных лиц штраф составит от 30 тыс. до 50 тыс. рублей (сейчас от 10 тыс. до 15 тыс. рублей), для юридических лиц - от 200 тыс. до 300 тыс. рублей (сейчас от 100 тыс. до 150 тыс. рублей) с конфискацией предметов административного правонарушения.