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1 час назад

Оператор «Северного потока – 2» выполнил главное условие Германии

Компания-оператор «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG заявила, что учредила немецкую дочернюю структуру Gas for Europe GmbH, чтобы выполнить главное условие для сертификации балтийского газопровода.

Оператор «Северного потока – 2» выполнил главное условие Германии
Фото: ТАССТАСС

«Новая компания станет владельцем и оператором 54-километрового участка газопровода «Северный поток – 2», расположенного в германских территориальных водах, и площадки береговых объектов в г. Любмин в качестве независимого оператора транспортной системы в соответствии с законом об энергетическом хозяйстве ФРГ», – следует из релиза.

В пресс-релизе, выпущенном оператором говорится, что штаб-квартира Gas for Europe GmbH теперь расположена в городе Шверин, пишет ytro.news.

Ситуация с газопроводом «СП – 2» расколола немецкое правительство

Ранее сообщалось, что немецкое издание Bild со ссылкой на собственные источники утверждает, что если произойдет российское «вторжение» на Украину, то поставок газа по «Северному потоку — 2» не будет.

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