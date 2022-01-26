Оператор «Северного потока – 2» выполнил главное условие Германии

«Новая компания станет владельцем и оператором 54-километрового участка газопровода «Северный поток – 2», расположенного в германских территориальных водах, и площадки береговых объектов в г. Любмин в качестве независимого оператора транспортной системы в соответствии с законом об энергетическом хозяйстве ФРГ», – следует из релиза.