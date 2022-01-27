США пригрозили заморозить «Северный поток-2»

Газопровод «Северный поток-2» не заработает, если Россия вторгнется на территорию Украины, заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс в интервью радиостанции NPR. Об этом сообщает агентство Reuters.

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«Я хочу, чтобы было предельно понятно: если Россия так или иначе вторгнется на Украину, дело с "Северным потоком-2" не будет двигаться вперед», — подчеркнул он.

Вместе с тем он не уточнил, одобряет ли Германия такую позицию в отношении газопровода.

26 января сообщалось, что оператор газопровода Nord Stream 2 AG учредил в Германии «дочку» — Gas for Europe GmbH. Это было основным условием для продолжения процесса сертификации «Северного потока-2».

Также 26 января посол РФ в Берлине Сергей Нечаев заявил, что США и ряд европейских стран оказывают давление на ФРГ по проекту «Северный поток-2», однако Германия сохраняет самостоятельную позицию в пользу запуска газопровода. Он подчеркнул, что Россия никогда не давала Германии повода усомниться в том, что она является добросовестным поставщиком, и сегодня продолжает строго выполнять свои обязательства.