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38 минут назад

Оценены последствия запрета криптовалют в России

Запрет криптовалют в России может привести не только к оттоку капитала, но также рискует спровоцировать появление нелегального рынка наличных и безналичных платежей. Так последствия оценил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин. Его слова приводит РИА Новости.

Оценены последствия запрета криптовалют в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он уточнил, что сейчас сделки с криптовалютами идут через криптобиржи и обменные пункты, действующие на территории России.

«В случае запрета денежные средства будут направляться на счета криптобирж в другие страны», — пояснил он.

Горелкин уверен, что тот же майнинг мог бы стать перспективным способом пополнения региональных бюджетов уже сейчас.

В середине января российский Центробанк выпустил доклад, в котором призвал запретить оборот и майнинг криптовалют в России. Регулятор объяснил свою позицию опасностью, которую несет повышенная волатильность криптовалют. При этом доклад носит рекомендательный характер.

После публикации доклада представители Госдумы и Минфина подчеркнули, что выступают за регулирование, а не за запрет криптовалют. Например, глава департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков заявил, что ведомство уже подготовило концепцию легализации этого класса активов и направило ее в аппарат правительства.

Позднее в Минфине предложили проводить все криптооперации через российские банки, идентифицировать участников сделки, а также разделить клиентов на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов

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