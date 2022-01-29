ЕС начал поиск новых поставщиков газа взамен России

Евросоюз начал поиск новых поставщиков газа взамен России на случай введения Москвой контрсанкций. Об этом пишет газета Financial Times.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По информации издания, Брюссель опасается, что Москва, которая поставляет 40 процентов топлива в Европу, может сократить прокачку газа в Европу в ответ на санкции, которыми западные страны грозят в случае вторжения России на Украину.

Отмечается, что США и Евросоюз ведут переговоры с поставщиками в Азии и на Ближнем Востоке. В частности, представители США уже переговорили с Катаром и другими крупными экспортерами газа о дополнительных поставках сжиженного природного газ (СПГ). В свою очередь, Брюссель обсуждает возможность своп-сделок по СПГ с некоторыми азиатскими странами. В частности, как сообщает FT, в начале февраля еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон отправится в Азербайджан для переговоров о дополнительных газовых поставках в ЕС.

Как сообщает Bloomberg, посол Азербайджана в Великобритании Элин Сулейманов ранее подтвердил готовность Баку качать Европе газ дополнительно в экстренном случае, если напряженность в отношениях России с Украиной нарушит поставки.