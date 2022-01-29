Санкции США затронут банки и суверенный долг России

Планируемые США санкции против России затронут государственные банки, экспорт высоких технологий и операции с суверенным долгом. Об этом сообщила The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в администрации США, передает ТАСС.

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В числе банков, в отношении которых планируются ограничения, назван ВТБ. Однако издание отметило, что список может измениться, так как санкции дорабатываются.

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По данным газеты, газопровод «Северный поток-2» не попадет под ограничения, также у властей нет планов отключения России от системы платежей SWIFT.

Беспокойство властей США

28 января Bloomberg сообщило, что администрация президента США Джо Байдена провела переговоры с представителями крупнейших банков страны, чтобы обсудить с ними влияние потенциальных антироссийских санкций и избежать серьезных негативных последствий для мировой финансовой системы.

Власти США сообщили банкам, что они обеспокоены возможными побочными эффектами ограничений, подобных тем, что отмечались в 2018 году. Тогда очередные санкции в отношении России, ударившие по «Русалу», привели к перебоям в поставках алюминия, из-за чего цены на него взлетели на 30 процентов. По данным источника издания, в дискуссии участвовали высокопоставленные менеджеры таких организаций, как Citigroup, Bank of America, JPMorgan Chase, Goldman Sachs Group.

Представитель Минфина, в свою очередь, сообщил, что Вашингтон рассматривает различные варианты санкций, которые могли бы нанести серьезный удар по экономике России.

Европа просит США об исключениях

В Европе при этом просят США при введении санкций против России сделать для энергетического сектора исключение. С соответствующими призывами выступил Берлин. По информации агентства Bloomberg, Германия обеспокоена тем, что в случае введения санкций против энергетического сектора поставки газа в Европу окажутся под угрозой. Другие западноевропейские страны придерживаются аналогичных взглядов.

По словам одного из чиновников, близкого к германскому правительству, исключение для энергетического сектора может стать частью окончательного пакета санкций, согласованного с США, который будет введен в случае эскалации на Украине.

Позже стало известно, что Евросоюз начал поиск новых поставщиков газа взамен России на случай введения Москвой контрсанкций. Как сообщило Financial Times, Брюссель опасается, что Москва, которая поставляет 40 процентов топлива в Европу, может сократить прокачку газа в ответ на санкции, которыми западные страны грозят в случае вторжения России на Украину.

Отмечается, что США и Евросоюз ведут переговоры с поставщиками в Азии и на Ближнем Востоке. В частности, представители США уже переговорили с Катаром и другими крупными экспортерами газа о дополнительных поставках сжиженного природного газ (СПГ). В свою очередь, Брюссель обсуждает возможность своп-сделок по СПГ с некоторыми азиатскими странами. В частности, как сообщает Financial Times, в начале февраля еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон отправится в Азербайджан для переговоров о дополнительных газовых поставках в ЕС.

При чем тут Британия?

Газета The Times со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что США не смогут ввести обещанные антироссийские санкции из-за толерантности Британии в отношении финансовых потоков, которые проходят через Лондон. Собеседник агентства сослался на доклад комитета по разведке парламента Великобритании, где говорится о российских олигархах, использующих с 1994 года британскую финансовую и визовую систему для отмывания незаконных денежных средств, с помощью которых они якобы могут продвигать интересы Москвы.

По информации источника газеты, представители Госдепа США разочарованы неспособностью Великобритании принять меры против такого финансового потока.

США могут передумать?

На данный момент Белый дом передумал вводить санкции против лидера РФ Владимира Путина, так как это бы создало «технические трудности», сообщал 27 января телеканал CBS со ссылкой на источники.

Корреспондент телеканала также заявила, что, если санкции будут введены против лиц, с которыми Вашингтон проводит переговоры, России будет трудно координировать действия с партнерами.