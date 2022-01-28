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40 минут назад

ЕС и Британия решили ударить по газовому сектору России

Страны Евросоюза и Великобритания при поддержке США начали разрабатывать пакет санкций против новых газовых проектов России, который может начать действовать в случае вторжения на Украину. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

ЕС и Британия решили ударить по газовому сектору России
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что целью данных мер является сокращение финансирования и поставок технологий для новых российских проектов в газовой сфере. По словам собеседников издания, этот пакет мер будет являться частью более серьезных экономических санкций. Степень их жесткости планируют корректировать исходя из ситуации с «российским наступлением».

Как пишет FT, от санкций могут пострадать иностранные нефтегазовые компании, включая BP, Total и Shell, которые инвестируют в российские газовые проекты. При этом французская Total является одним из крупнейших инвесторов при разработке месторождений на Ямале, а Shell в 2021 году подписала пятилетний контракт с «Газпромом».

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Ранее агентство Bloomberg сообщало, что правительство Германии требует, чтобы возможные санкции против России из-за Украины не коснулись энергетического сектора. Власти ФРГ настаивают на этом исключении в случае в случае блокировки доступа российских банков к расчетам в долларах. В Германии опасаются, что без подобного исключения поставки энергоносителей в Европу окажутся под угрозой.

27 января глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия готова включить проект «Северный поток-2» в список антироссийских санкций в случае вторжения РФ на Украину. Она отметила, что страна подготовила разные ответные меры, в том числе против газопровода.

В МИД РФ назвали неприемлемой мысль о войне между Россией и Украиной.

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