Bloomberg: ЕС пострадает от санкции против российского экспорта нефти

Европейские страны могут серьезно пострадать в случае введения санкций против экспорта российской нефти и газа. К такому выводу пришли эксперты британской аналитической компании Vortexa, пишет ТАСС.

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«Около 34% морского импорта сырой нефти в Европу в прошлом году приходилось на Россию, и в случае сокращения поставок этих энергоресурсов наибольшему риску подвергнутся нефтеперерабатывающие заводы в Италии, Нидерландах, Испании и Франции», - привело выдержки из отчета аналитиков агентство Bloomberg.

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Эксперты также обратили внимание на то, что за последние годы ЕС «не уменьшил свою зависимость от российской сырой нефти», Россия является и крупнейшим поставщиком дизельного топлива.

В случае прекращения поставок Европе «необходимо было бы восполнить дефицит дизельного топлива в размере около 780 тыс. баррелей в сутки», подсчитали они.

«Анализируя потоки, становится ясно, что какие-либо существенные санкции в отношении российского экспорта нефти и газа вряд ли будут реализованы. Если бы это произошло, Европа потеряла бы гораздо больше, чем Россия», - уверены эксперты Vortexa.

В свою очередь член бельгийского федерального парламента Филип де Винтер (Filip De Winter) предупредил об эффекте бумеранга от введения ЕС новых ограничительных мер в отношении России, пишет РИА Новости.

Эксперт напомнил, что от российских контрсанкций в 2014 году серьезно пострадала сельскохозяйственная отрасль Фландрии, а именно сектора фруктов и молочных продуктов. В случае новых санкций Фландрия окажется на грани катастрофы.

«Европа должна проснуться и перестать слепо следовать за американцами в украинско-натовском кризисе. Сказать, что Европа «удивлена» американской «драматизацией», недостаточно. Мы должны остановить эту эскалацию», - заключил Филип де Винтер.

Ранее власти США, ЕС и лидеры G7 пригрозили России «огромными последствиями» в случае наступления на Украину. Американский сенат 12 января опубликовал проект санкций, которые могут быть введены в случае эскалации ситуации на Украине. Меры, среди прочего, включают санкции против президента, премьер-министра, главы МИД, министра обороны России, высокопоставленных военных и крупных банков РФ. А в Германии заявили о готовности включить меры против российского газопровода «Северный поток - 2» в список санкций против России.