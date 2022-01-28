Франция пригрозила блокировкой «Севпотока-2»

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что санкции ЕС против России на случай военного вторжения на Украину предполагают и блокировку газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает ТАСС.

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«Ведение санкций также подразумевает, например, блокировку газопровода "Северный поток-2". Сдерживающие санкции финансового и экономического плана будут сильными, массивными», – сказал Ле Дриан.

При этом он признал, что для Европы возможный конфликт на Украине обернется очередным скачком цен на электроэнергию и газ.

«30% потребляемого европейцами газа проходит через Украину. Так что могут быть существенные риски», – подчеркнул министр.

Он добавил, что во избежание такого негативного для себя сценария Европа и готовит контрмеры. Глава внешнеполитического ведомства Франции оценил вероятность конфликта как высокую, а ситуацию – как напряженную. Ле Дриан предупредил, что за любым покушением на целостность и суверенитет Украины последует ответ европейцев, как и со стороны всего трансатлантического сообщества.

Ранее газета Financial Times, ссылаясь на источники, сообщила, что страны Евросоюза и Великобритания при поддержке США начали разрабатывать пакет санкций против новых газовых проектов России. Целью данных мер является сокращение финансирования и поставок технологий для новых российских проектов в газовой сфере. По словам собеседников издания, этот пакет мер будет являться частью более серьезных экономических санкций. Степень их жесткости планируют корректировать исходя из ситуации с «российским наступлением».