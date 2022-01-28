Кабмин приступил к мониторингу достижения национальных целей развития

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Проектный офис правительства РФ начал проводить регулярный мониторинг мероприятий, направленных на достижение инициатив социально-экономического развития России до 2030 года. Об этом сообщается в пятницу на сайте кабинета министров.

Работа ведется на базе системы мониторинга реализации национальных проектов ГАС "Управление". "Особое внимание уделяется осуществлению мониторинга общественно значимых мероприятий, которые реализуются в регионах и которые оказывают непосредственное положительное воздействие на качество жизни людей", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что работа систем мониторинга два раза в месяц обсуждается на совещаниях проектного офиса, которые проводятся на площадке Координационного центра правительства РФ.

"Над совершенствованием ГАС "Управление" по направлениям развития мониторинга национальных целей развития на период до 2030 года и национальных проектов (программ) работает большая межведомственная команда, состоящая более чем из 15 федеральных министерств и ведомств, среди которых Минфин России, ФНС России, Федеральное казначейство, Минэкономразвития России, Минтранс России, Аналитический центр при правительстве Российской Федерации и другие", - отметила директор департамента проектной деятельности правительства Юлия Левитская.

Изначально цели развития страны на ближайшие годы были поставлены майским указом 2018 года, на основе которого были сформированы национальные проекты, рассчитанные до 2024 года. Однако пандемия изменила социально-экономические условия, потребовала перераспределения средств и более эффективного использования возможностей, в результате чего президент РФ Владимир Путин поручил скорректировать планы, а также определить задачи на предстоящее десятилетие.