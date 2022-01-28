Энергетик оценил возможные санкции ЕС в газовом секторе

Удивительно, что автор материала The Financial Times, в котором описаны готовящиеся санкции Евросоюза в адрес России на случай вооружённого вторжения РФ на Украину, акцентировал внимание в основном на ограничениях в газовом секторе, считает энергетик Борис Марцинкевич. По его мнению, возможные санкции должны быть направлены скорее на нефтяные проекты, пишет «ПолитЭксперт».

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Основные проблемы были связаны с морской шельфовой добычей, что сейчас стараются наверстать. «Новатэк», «Лукойл» готовятся приступить к разведке у побережья Чукотки — там нефтеносная провинция. Если следить за «Газпромом», к 2027 году он намеревается самостоятельно выйти на добычу газа на Штокмановском месторождении без участия зарубежных партнеров, — пояснил Марцинкевич.

Он напомнил, что компания Shell является одним из правообладателей на технологию добычи сжиженного природного газа (СПГ). По его словам, первый российский СПГ-завод построен именно на их технологиях.