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1 час назад

Энергетик оценил возможные санкции Евросоюза в газовом секторе

Удивительно, что автор материала The Financial Times, в котором описаны готовящиеся санкции Евросоюза в адрес России на случай вооружённого вторжения РФ на Украину, акцентировал внимание в основном на ограничениях в газовом секторе, считает энергетик Борис Марцинкевич. По его мнению, возможные санкции должны быть направлены скорее на нефтяные проекты, пишет «ПолитЭксперт».

Энергетик оценил возможные санкции ЕС в газовом секторе
Фото:  Stefan Sauer/dpa/Global Look Press Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Основные проблемы были связаны с морской шельфовой добычей, что сейчас стараются наверстать. «Новатэк», «Лукойл» готовятся приступить к разведке у побережья Чукотки — там нефтеносная провинция. Если следить за «Газпромом», к 2027 году он намеревается самостоятельно выйти на добычу газа на Штокмановском месторождении без участия зарубежных партнеров, — пояснил Марцинкевич.

Он напомнил, что компания Shell является одним из правообладателей на технологию добычи сжиженного природного газа (СПГ). По его словам, первый российский СПГ-завод построен именно на их технологиях.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил в ходе интервью четырём российским радиостанциям, что введение США нового пакета санкций в отношении России, предусматривающего отключение РФ от западных финансовых систем, будет эквивалентно разрыву отношений между Вашингтоном и Москвой. По его словам, на Западе все понимают, что данная мера не соответствует «чьим бы то ни было интересам».

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