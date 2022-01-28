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46 минут назад

WSJ: США не собираются отключать Россию от SWIFT

Соединенные Штаты в настоящее время не рассматривают введение против России санкций, затрагивающих экспорт нефти и газа, а также отключение России от SWIFT. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

WSJ: США не собираются отключать Россию от SWIFT
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

При этом, по данным издания, работа на санкциями против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины находится на финальной стадии. Возможные ограничения могут коснуться части крупнейших российских банков. Также рассматривается введение запрета на операции с госдолгом РФ и экспортного контроля в ключевых секторах экономики.

Однако окончательное решение по санкциям пока не принято, уточняет газета.

Ранее Bloomberg со ссылкой на аналитическую компанию Vortexa писало, что в случае введения санкций против экспорта российской нефти может серьезно пострадать Европа. Аналитики подчеркнули, что за последние годы Евросоюзу не удалось сократить зависимость от российской сырой нефти, поэтому региону будет сложнее восполнить потерянные объемы и найти альтернативные источники топлива. В худшем случае Европа лишится примерно 2,4 млн баррелей в сутки (согласно среднему уровню 2021 года).

Германия в рамках обсуждения возможных санкций против России сняла с рассмотрения вопрос об отключении от SWIFT. В то же время премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявлял, что британские власти обсуждают подобную меру с США.

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