США приняли решение по вопросу отключения России от SWIFT

США в настоящее время не рассматривают вариант введения санкций против России, затрагивающих отключение РФ от системы международных платежей SWIFT или ограничение на экспорт российских нефти и газа, выяснила газета The Wall Street Journal.

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«На данный момент не обсуждаются санкции в отношении экспорта нефти и природного газа или отключение России от SWIFT», - говорится в статье.

Издание не исключает, что новые санкции затронут ряд крупнейших российских банков, включая ВТБ. Кроме того, могут быть введены запреты на операции с государственным долгом России, а также экспортный контроль по ключевым секторам, включая микроэлектронику.

По информации WSJ, проработка санкций на случай эскалации ситуации вокруг Украины находится на финальной стадии, но окончательное решение пока не принято.

20 января президент США Джо Байден заявил, что вторжение на Украину «станет катастрофой для России» и «будет иметь самые серьезные последствия с точки зрения войны и мира со времен Второй мировой».

По его словам, российский лидер Владимир Путин «никогда не видел санкций», подобным тем, которые США наложат в случае атаки на Украину. В числе санкций Байден анонсировал запрет для российских банков на осуществление операций с долларами.