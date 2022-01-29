Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+1° в 
USD 77.82EUR 86.64
Войти в почту
51 минуту назад

ЕС начал поиск новых поставщиков газа взамен России

Евросоюз приступил к поискам новых поставщиков газа взамен России в связи с возможным введением Москвой ответных санкций. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на газету Financial Times.

ЕС начал поиск новых поставщиков газа взамен России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как пишет издание, Брюссель предполагает, что Москва, поставляющая в Европу около 40% газа, может сократить прокачку топлива. Это будет ответом на санкции, которыми западные страны угрожают России, если страна начнет «вторжение» на Украину.

Как указано в публикации, Европейский союз и США ведут переговоры с поставщиками на Ближнем Востоке и в Азии. Представители США уже переговорили с Катаром и рядом других крупных экспортеров топлива о дополнительных поставках сжиженного природного газ (СПГ). В то же время Брюссель рассматривает возможность своп-сделок по СПГ с некоторыми азиатскими странами. Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон в феврале полетит в Азербайджан для переговоров о дополнительных газовых поставках в ЕС.

Отмечается, что посол Азербайджана в Великобритании Элин Сулейманов подтвердил готовность Баку дополнительно качать газ в Европу в экстренном случае, если между Россией и Украиной начнется военный конфликт. Как считают эксперты, в качестве потенциальной замены России на газовом рынке Европы также может выступать Израиль.

34
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители