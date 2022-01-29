ЕС начал поиск новых поставщиков газа взамен России

Евросоюз приступил к поискам новых поставщиков газа взамен России в связи с возможным введением Москвой ответных санкций. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на газету Financial Times.

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Как пишет издание, Брюссель предполагает, что Москва, поставляющая в Европу около 40% газа, может сократить прокачку топлива. Это будет ответом на санкции, которыми западные страны угрожают России, если страна начнет «вторжение» на Украину.

Как указано в публикации, Европейский союз и США ведут переговоры с поставщиками на Ближнем Востоке и в Азии. Представители США уже переговорили с Катаром и рядом других крупных экспортеров топлива о дополнительных поставках сжиженного природного газ (СПГ). В то же время Брюссель рассматривает возможность своп-сделок по СПГ с некоторыми азиатскими странами. Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон в феврале полетит в Азербайджан для переговоров о дополнительных газовых поставках в ЕС.