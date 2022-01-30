Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
-8° в 
USD 77.82EUR 86.64
Войти в почту
1 час назад

Европу призвали объединиться с Китаем для противостояния США

Писатель Владимир Видеманн в интервью изданию «Украина.ру» заявил, что доллар занимает доминирующие позиции в глобальной финансовой системе, и ни одна страна не сможет противостоять американской валюте в одиночку. Он призвал европейские страны объединить усилия с Китаем, поскольку в этом случае они могли бы стать серьезной угрозой для США.

Европу призвали объединиться с Китаем для противостояния США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня международные накопления в иностранных валютных резервах составляют в долларах почти 60 процентов, в евро — более 20 процентов, а в китайских юанях — чуть больше двух процентов. Доля же российского рубля здесь меньше уровня статистической ошибки. В корзине эмитируемых МВФ специальных прав заимствования (СПЗ как искусственное резервное и платежное средство) доллар составляет, округляя, 42 полцента, евро 31 процент, юань 11 процентов. По восемь процентов у японской йены и британского фунта стерлингов. При этом евро с юанем «по массе» почти равны доллару», — подсчитал эксперт.

По его словам, из этого следует, что объединение сил Европы и Китая позволит угрожать доминированию Штатов. Вдобавок к этому, китайская экономика тесно связана с немецкими инновациями, а российский газ питает экономики как Китая, так и Германии, что, в свою очередь, добавляет Вашингтону проблем, заключил Видеманн.

Ранее депутат Госдумы, публицист и телеведущий Анатолий Вассерман призвал Запад перестать «тянуть одеяло на себя». Таким образом он прокомментировал полученные Россией ответы США и НАТО по предложенным Москвой гарантиям безопасности. По его мнению, этот шаг стал лишь началом переговоров, а чем они завершатся — неизвестно.

3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители