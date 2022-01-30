Европу призвали объединиться с Китаем для противостояния США

«Сегодня международные накопления в иностранных валютных резервах составляют в долларах почти 60 процентов, в евро — более 20 процентов, а в китайских юанях — чуть больше двух процентов. Доля же российского рубля здесь меньше уровня статистической ошибки. В корзине эмитируемых МВФ специальных прав заимствования (СПЗ как искусственное резервное и платежное средство) доллар составляет, округляя, 42 полцента, евро 31 процент, юань 11 процентов. По восемь процентов у японской йены и британского фунта стерлингов. При этом евро с юанем «по массе» почти равны доллару», — подсчитал эксперт.